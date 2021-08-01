Овощной пояс

Помидоры, огурцы, капуста и другие овощи из села Герасимовка Уланского района хорошо известны на потребительском рынке и имеют своих покупателей. Одним из опытных овощеводов, которые многие годы снабжают земляков витаминной продукцией, является местный житель Тулеген Мысыкбаев и его коллеги.

Овощные плантации расположены неподалёку от Герасимовки, куда ведёт грунтовая просёлочная дорога. По пути можно увидеть сплошь зелёные поля, с колосящейся пшеницей, цветущей гречихой, сеяными травами, а также с плотной стеной проса. Особенно высоки его стебли возле самой кромки поля, где внесена больше обычного порция органических удобрений. По словам главы крестьянского хозяйства «Дружба» Василия Гладышева, посевы всегда отзывчивы на заботу и внимание со стороны земледельца. Недавние дожди заметно повлияли на ускоренный подъём растений, после первой косовицы подросла сеяная трава.

Между тем «внеплановые дожди» несколько иначе сказываются на овощных плантациях и выращиваемых культурах. Избыточная влага даже идёт во вред в период уборки урожая местных огурцов. Бригада овощеводов уже приступила к сбору капусты, которая пакуется в мешки и готовится к отгрузке. Большое поле, занятое различными овощами, с двух сторон огорожено естественной стеной высоких деревьев. Здесь и находится своего рода полевой стан с вагончиками и техникой. Тут работает и отдыхает овощеводческая бригада в составе нескольких работников.

Руководитель бригады Тулеген Мысыкбаев трудится на овощном поле более двадцати лет. По новым меркам, стаж более чем приличный даже для сельского жителя. Не очень охотно люди посвящают сейчас свою жизнь, отдают силы, знания тяжёлому, но всегда благодарному делу. А у него совпали желание и возможности стать настоящим профессионалом, уверенно чувствовать себя на этой земле. Хотя и прежде основное призвание и занятие связывалось с её недрами. Тулеген долгое время проработал в шахте, а после выхода на заслуженный отдых не усидел в четырёх стенах. После горняцкого поприща в посёлке Асубулак он выбрал другую, неизведанную стезю в сельском хозяйстве.

Мы беседуем в обеденный час на полевом стане, где в тени деревьев прохладно, не проникает палящее солнце. О повседневных заботах и нуждах, специфике деятельности, где преобладает ручной труд. Как отмечает бригадир, с ранней весны закладывается рассада в теплицы и переносится затем на открытый грунт. Уход за всходами, полив, прополка, уборка выращенного урожая, отгрузка и реализация. Рабочий сезон заканчивается в октябре.

– В овощеводстве год на год никогда не приходится. Сейчас прошли дожди, которые оборачиваются для нас дополнительными проблемами на поле, – говорит Тулеген Мысыкбаев. – Готовая продукция может испортиться из-за лишней сырости и влаги. Огурцы отбираем и отправляем своим транспортом на оптовый рынок для продажи, сейчас подоспела капуста. Её тоже ежедневно поставляем в город.

Ему помогают члены семьи, хозяйка домашнего очага и несколько привлечённых работников. Для них созданы необходимые условия, обеспечено полноценное питание, а заработная плата на одного человека в месяц составляет не менее 120 тысяч тенге. Кадровый вопрос на селе всегда и всюду острый. От зари до заката «пахать» в поле непросто.

Привезти овощи со стороны и выгодно продать легче, чем самому вырастить урожай. Сейчас ситуация меняется. С прошлого года картофель и многие виды овощей очень выросли в цене. Заставит ли жизнь и нужда переключиться на своё, местное производство, отказаться от импорта? Но решать проблему обеспечения жителей области овощами, как ни крути, придётся. Самым слабым звеном является в общей цепочке межсезонье и отсутствие хранилищ. Хотя регион вполне способен обеспечить себя полностью, не зависеть от поставок витаминной продукции извне.

Вопрос преемственности поколений, которые должны прийти на смену, каждый решает сам. Будет время, когда бригадир завершит карьеру в поле, а важное дело нужно передать в надёжные руки. Он возлагает большую надежду на молодого и способного Алексея Бардакова, с которым поначалу трудился вместе, передавал свой богатый опыт. А теперь молодой бригадир действует самостоятельно на соседнем участке, вникает во все премудрости профессии.

Пригородные сёла и в былые годы выступали в роли поставщиков мяса, молока, птицы, яиц, рыбы, овощей и ещё много чего. Близость к городу, рынкам сбыта и сейчас служит конкурентным преимуществом для агросектора, чем просто грех не пользоваться сполна и с выгодой.

Меир Токобаев

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