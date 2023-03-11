Овощное ассорти в период межсезонья

С февраля текущего года увеличены поставки овощей из стабфонда Восточного Казахстана в пункты реализации социально значимых продовольственных товаров для населения.

О мерах по стабилизации цен на эти продукты рассказали на специальном брифинге в РСК ВКО представители трёх профильных структур – областных управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития и сельского хозяйства, а также АО СПК «Ертіс».

– Статистические службы на еженедельной основе публикуют информацию об изменении цен по 19 социально значимым продовольственным товарам (СЗПТ) на сайте stat.gov.kz, – сообщил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Елдос Байрахметов. – Индекс цен на данные товары, по состоянию на февраль 2023 года, с начала года по области составил 102,9 процента (для сравнения по РК – 102,7 процента).

Елдос Байрахметов также сообщил, что для стабилизации цен на СЗПТ в рамках «оборотной схемы» АО СПК «Ертіс» предоставило займы товаропроизводителям – ТОО «Агрофирма Приречное» и КХ «Мусин» на поставку картофеля, моркови, лука, капусты и поддержания необходимой ценовой политики.

Также, по его словам, предоставлен займ оптово-распределительному центру «Алтай» для стабилизации цен на сахар, макароны-рожки, подсолнечное масло и гречневую крупу. Информация об адресах торговых объектов, где продаётся продукция по сниженным ценам, а также о режиме их работы размещена и доступна на сайте СПК spkertis.kz.

Заключены меморандумы о применении минимальной 7-10-процентной торговой надбавки с 1046 сельхозтоваропроизводителями, оптовыми реализаторами и торговыми объектами. По области работают 17 социальных магазинов и 227 социальных уголков, где основные товары реализуются с минимальной торговой надбавкой. Местным аграриям на постоянной основе предоставляется 279 льготных торговых мест для продажи продукции без наценки.

Отмечается, что реализация «социальной» плодоовощной продукции осуществляется в Усть-Каменогорске с 1 ноября 2022 года по май 2023 года сразу в 23 торговых павильонах СПК. По информации директора департамента гос-

программ АО СПК «Ертіс» Артёма Демидова, на сегодняшний день количество точек её продажи увеличено до 70 торговых объектов. Сейчас всё ещё продолжается подписание меморандумов, поэтому список торговых точек еженедельно оперативно обновляется.

– В соответствии с решением Правительства РК мы увеличили объёмы поставок на 30 процентов, – сказал он. – Если раньше они составляли по 700 тонн, то сейчас в рамках работы по разбронированию запасов объёмы поставок овощей возросли до 1000-1100 тонн.

В ответ на вопросы журналистов он сообщил, что по капусте реализация урожая прошлого года рассчитана до 1 апреля. Продажа моркови и лука предусмотрена до 1 мая, а картофеля – на период вплоть до 15 мая. А что дальше?

– Мы уже сейчас заключили договоры на раннюю плодоовощную продукцию, – продолжает Артём Демидов. – Поставки будут осуществляться по мере завершения запасов из прошлого урожая в сроки, о которых уже сказано.

Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Диляра Жылкайдарова сообщила о мерах по развитию предпринимательства на селе, программах по масштабированию опыта Жамбылской области с целью производства востребованной продукции, выделению льготных займов на выгодных условиях для сельчан.

На брифинге спикеры также сообщили, что для определённого контроля над ситуацией на рынке в ВКО 30 июля 2021 года создана региональная Комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования. С начала её работы проведено 51 заседание, из них 15 – в текущем году. По рекомендациям Министерства торговли и интеграции РК, распоряжением акима области в состав Комиссии также вошли представители Департамента торговли и защиты прав потребителей, Департамента технического регулирования и метрологии, Департамента государственных доходов.

В целом, чтобы не допустить в регионе дефицита продовольственных товаров, акиматы городов и районов на постоянной основе проводят мониторинг запасов СЗПТ в торговых центрах и продовольственных магазинах. В свою очередь пополнение товаров осуществляется по договорам поставок в обычном режиме, на сегодняшний день, как отметили участники брифинга, перебоев в снабжении социально значимыми товарами в области не наблюдается.

Таир Сапаргалиев

Фото Аяужан Утеулиновой