Перспективы

Овчинка выделки… стоит

15.10.2021
27

На просторных территориях Курчумского района население сёл занимается в основном животноводством. Долгие годы продукция их хозяйств – шкуры домашних животных, остриженная овечья шерсть – оставались невостребованными. Изменить сложившуюся ситуацию пытается житель села Калжыр Жумабек Дутпаев.

Пока же шкуры и шерсть попросту выбрасывают на свалки, сжигают в огромных объёмах. Точную цифру этих потерь, пожалуй, не назовёт никто: ясно только, что исчисляется она тысячами и тысячами штук… Единственной точкой в районе, где фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств могли сдать продукцию, был приёмный пункт Жумабека Дутпаева. Он наладил партнёрство с Семейским кожмехзаводом и заготавливал для него сырьё.

Однако из-за сбоев в работе предприятия приём был приостановлен. Жумабек Дутпаев надеется на возобновление работы с наступлением зимы.

– Многое зависит от качества привозимых шкур и шерсти, – говорит предприниматель. – Если оно высокое, то и со сбытом не возникнет проблем. Убеждён, что от решения этого вопроса зависит дальнейшее положение животноводческой отрасли.

С этим мнением трудно не согласиться. Снижение поголовья овец в некоторых сёлах специалисты сельхозотрасли и фермеры связывают с невозможностью реализовать шкуры и шерсть животных.

Собственное фермерское хозяйство «Мадияр Ж» Ж. Дутпаев основал в далёком 1998 году. Профиль деятельности обычный для этих мест – животноводство и земледелие. Со временем построил убойную площадку. Она отвечает всем стандартам, и сюда привозят скот со всей округи. Другой, готовой принять на убой привозных животных, нет. Выходит, что и здесь наш герой оказался полезным сельским труженикам района.

– Не устаю повторять землякам, что нам необходимо не только производить продукцию, но и сбывать её, – говорит он. – Поэтому этот вопрос требует основательного подхода. Пора переходить и к налаживанию процесса переработки сырья. В моих планах – установка мини-завода по переработке молока.

Эти планы, конечно, стоит только приветствовать. Люди, знающие Жумабека Дутпаева, верят, что у этого человека всё получится.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора  

Курчумский район

15.10.2021
27

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