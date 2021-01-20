Отзовитесь, родные героев войны

В Восточно-Казахстанской области разыскиваются родственники солдат, погибших под Тулой в годы Великой Отечественной войны.

Прошло с тех пор немало, но до сих пор некоторые солдаты остаются незахороненными, а в извещениях, которые получили родные, чёрным по белому значится: «Пропал без вести»…

С 2016 по 2019 год возле деревни Горушки Алексинского района Тульской области РФ проходила поисковая экспедиция, в результате которой были найдены останки солдат, призванных из Восточно-Казахстанской области, и несколько солдатских медальонов.

В октябре – декабре 1941 года в этих местах героически сражалась 238-я стрелковая дивизия, сформированная в Семипалатинске (ныне – Семей) в марте 1941 года. Вечером 17 октября бойцы получили приказ выдвинуться к городу Алексину в Тульской области, занять рубеж для обороны и быть готовыми нанести удар во фланг противника при его попытке к наступлению на Подольск. Этот рубеж дивизия держала до начала контрнаступления под Москвой. 537 убитых, 770 раненых и 693 пропавших без вести – цена выполнения боевой задачи.

За проявленный героизм в боях с фашистскими захватчиками дивизия награждена орденом Красного Знамени, а затем преобразована в 30-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Впоследствии она участвовала в боях за Белоруссию, освобождение Риги. Войну дивизия закончила как 30-я Гвардейская стрелковая Рижская Краснознамённая дивизия, в которой отважно сражались наши великие земляки.

Останки четверых солдат, которые ушли на фронт из Восточного Казахстана, найдены близ деревни Горушки. Поисковики Тульского областного молодёжного центра «Искатель» («Память») нашли родственников двоих воинов – Николая Алексеевича Белоглазова и Астафея Петровича Блинова. Родных ещё двоих восточноказахтсанцев, сражавшихся на полях Великой Отечественной, ищут до сих пор.

Николай Иванович Сафронов 1911 года рождения – уроженец Кировской области, но призывался Лениногорским райвоенкоматом. Родственники проживали в Лениногорске (ныне – Риддер), на улице Сталина, 64 (сейчас – Курак), а также в Зыряновске (с 2019 года – Алтай). Пока поиски родных погибшего героя никаких результатов не дали.

Николай Алексеевич Белоглазов, Астафей Петрович Блинов и Николай Иванович Сафронов захоронены в братской могиле посёлка Авангард Алексинского района Тульской области РФ в годовщину освобождения города Алексина от фашистов – 17 декабря 2018 года. На захоронение приезжали родные Н. Белоглазова и А. Блинова.

Останки ещё одного воина-восточноказахстанца – Кабена Аубакирова 1913 года рождения, найдены летом 2019 года. Согласно документам Кабен Аубакиров – уроженец Предгорненского района Восточно-Казахстанской области, на фронт призывался Предгорненским райвоенкоматом. Был пулемётчиком 837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии. С 11 ноября 1941 года до лета 2019 года числился пропавшим без вести. В солдатском медальоне был указан адрес жены: Предгорненский район, Красноярский с/с, рудник Чудак. Однако сведения из архивных документов говорят, что жена Кабена Аубакирова – Татьяна Фёдоровна Лушкина в 1954 году подавала запрос на розыск мужа в Пскентский райвоенкомат Ташкентской области. В то время она проживала в Узбекской ССР по адресу: Пскентский район, с/с Саид, к/з имени Жданова. К сожалению, больше никакой информации узнать не удалось.

Кабена Аубакирова захоронили со всеми воинскими почестями 13 апреля 2020 года в городе Алексине Тульской области.

Волонтёры ведут поиски родственников погибших героев – Николая Ивановича Сафронова и Кабена Аубакирова.

Татьяна Кравченко