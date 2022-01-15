Ответят по закону

Сотрудники правоохранительных органов Восточного Казахстана продолжают досудебное расследование по фактам массовых беспорядков.

Ранее мы писали, что в соответствии с проведением досудебных расследований в изоляторы временного содержания водворены 80 человек. В настоящий момент, по данным Департамента полиции ВКО, количество человек увеличилось до 94.

Кроме того, с 5 января по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях порядка организации и проведения мирных собраний составлено 406 административных протоколов, 341 лицо привлечено к административной ответственности. Только за 13 января по указанной статье составлен 31 протокол, привлечено к ответственности девять человек.

Генеральная прокуратура РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили веб-сайт stopterrorism.kz, на который граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году массовых беспорядках. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям.

Одновременно с этим граждане могут предоставлять информацию в Call-центр по номеру 115.

Дарья Антон

Фото из открытых источников