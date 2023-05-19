Ответственный подход

Сегодня успешность компании оценивается не только с точки зрения наращивания капитала, но и создания достойных условий труда, решения экологических проблем, внедрения новых принципов оплаты и методов развития социальной поддержки работников.

Начало этому было положено в 2008 году в Жезказгане на первом форуме по социальной ответственности бизнеса. Именно там был дан мощный импульс для стимулирования бизнес-структур страны к решению социальных вопросов.

Чтобы продвигать принципы корпоративной социальной ответственности и мотивировать к внедрению наилучшего опыта в этой сфере, в стране начали ежегодно проводить конкурс «Парыз».

Его организаторами являются Министерство труда и социальной защиты населения РК, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Национальная палата предпринимателей РК и Федерация профсоюзов РК, местные исполнительные органы.

За эти годы конкурс стал не только популярным, он способствовал успешной реализации проектов и программ социально ответственного бизнеса, выработке стандартов и критериев оценки социальной ответственности компании, развитию различных форм социальных

практик.

Предприятия всех форм собственности, в том числе и частные, могут принять участие в республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз» и стать примером для других.

Так, за время проведения конкурса его участниками стали более трёх тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса республики. Представители Восточно-Казахстанской области также принимают активное участие в конкурсе «Парыз». С 2008 по 2022 годы в нём боролись за звание лучших порядка 650 предприятий региона.

Так, в прошлом году в номинации «Лучшее социально ответственное предприятие» отмечено крестьянское хозяйство «Виситаев Р. Д.». Оно было образовано в 2001 году, в нём трудятся 54 человека. В этом хозяйстве занимаются обработкой земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 15,3 тысячи гектаров, со средней урожайностью зерновых культур

35 ц/га.

КХ ежегодно получает субсидии от государства для приобретения современных удобрений и инвестсубсидии – на новейшую сельскохозяйственную технику.

С 2018 по 2022 годы в КХ «Виситаев Р.Д.» на общую сумму 1,6 миллиона тенге был обновлён машинно-тракторный парк. Для улучшения показателей предприятия на балансе хозяйства имеется более 70 единиц сельскохозяйственной техники, шесть складов для хранения зерна, зерносушилка, пять баз для содержания 1000 голов скота, склад для хранения ГСМ, машинно-тракторная мастерская.

В прошлом году здесь успешно запустили проект строительства зерносушильного комплекса с отделением хранения на 16 тысяч тонн

зерна.

Особо следует отметить, что предприятие очень внимательно относится к своим работникам. Ежегодно на приобретение жилья им выделяются определённые средства, предоставляется социальный пакет в виде сельскохозяйственной продукции, единовременная материальная помощь при рождении ребёнка в размере ста тысяч тенге, а также бесплатная путёвка в санаторий. Безусловно, в этом большая заслуга руководителя, который искренне ценит своих сотрудников.

Кроме того, предприятие не остаётся в стороне от различных благотворительных мероприятий. Поддерживает работу Совета матерей Глубоковского района, выделяет средства на асфальтирование дорог, освещение улиц, а также на приобретение продуктовых наборов для малообеспеченных земляков, пенсионеров и ветеранов.

Оказывалась спонсорская помощь и в более масштабных проектах – модернизации Глубоковской центральной районной больницы, районной мечети и детского сада в посёлке Глубокое, приобретении спортивного инвентаря хоккеистам, оказании помощи восточноказахстанцам, пострадавшим при пожаре в Риддере.

Лауреаты республиканского конкурса «Парыз»

с 2016 года:

2016 год – КХ «Новая Заря» (Бородулихинский район)

2017 год – ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» – в номинации «За вклад в экологию», ТОО «Прииртышская бройлерная птицефабрика» – в номинации «Лучший коллективный договор» и ИП «Бейсембаев» – в номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда».

2018 год – ТОО «Казцинк» – Гран-при как «Лучшее социально ответственное предприятие».

2019 год – ТОО «Казцинк» – в номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда», ТОО «Усть-Каменогорская ГЭС» – в номинации «За вклад в экологию».

2020 год – конкурс не состоялся из-за ограничительных мероприятий, вручены благодарственные письма всем участникам конкурса.

2021 год – АО «Ульбинский металлургический завод» – в номинации «Лучший коллективный договор», ТОО «Л-ТВК» – в номинации «Лучший коллективный договор».

2022 год – ТОО «Востокцветмет» и КХ «Виситаев Р. Д.» – «Лучшее социально ответственное предприятие».

Александра Исаева