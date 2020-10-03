Ответственный подход

В Семее в голосовании на праймериз Nur Otan в первые два дня приняли участие более 70 процентов партийцев.

С 1 по 4 октября в Казахстане проходит третий этап праймериз Nur Otan. Первые два дня голосование проходило онлайн посредством мобильного приложения и сайта primaries.kz. Каждый член партии, получив пароль на свой мобильный телефон, мог проголосовать не выходя из дома.

Также членам партии предоставили возможность отдать свой голос за кандидата на избирательных участках. В Семее 3 октября с 8 утра открылись 12 избирательных участков:10 – в городе, один – в селе Приречное и один – в селе Кайнар. Голосование проходит в электронном формате, все участки оборудованы кабинками и ноутбуками.

– Желающие проголосовать сначала подходят к участковой счётной комиссии, где отмечают их явку, затем они приступают к процедуре голосования, – рассказывает первый заместитель председателя филиала партии Nur Otan в Семее Айнур Аргынбекова. – Вся информация находится в открытом доступе, проголосовавшие могут увидеть на сайте, кто из кандидатов сколько голосов набрал. – Я считаю, голосование – это гражданский долг каждого из нас, – делится своим мнением один из активистов города, Жасулан Курмангалиев. – Мы должны вносить свой вклад в развитие нашего города, региона и страны. Поэтому нужно отнестись к этому ответственно и принять активное участие в процессе, избрать кандидатов, которые будут отстаивать интересы народа.

На всех избирательных участках голосование будет остановлено в 14:00 3 октября. Онлайн-голосование через портал и мобильное приложение primaries.kz продлено до 4 октября, 14:00.

Флора Левина

Семей