Ответственность за будущее государства 

В Восточном Казахстане обсудили Послание Главы государства.

Семь принципов, отраженных в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий», обсудили на заседании областного Общественного совета под председательством Владимира Головатюка, с участием заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алишера Мархабата.

По словам представителя Департамента Агентства РК по делам госслужбы ВКО Айнур Мустафиной, сокращение числа государственных служащих на 10 процентов, которое предложил Президент, не будет стихийным, а произойдет на основе функционального анализа должности.

– Важно повысить эффективность работы госслужащих, – сказала Айнур Мустафина. – При этом, как говорится в Послании, «низкооплачиваемые госслужащие обходятся обществу слишком дорого».

СТАВКА НА ЭКСПОРТ

Не менее важный вопрос – развитие сельского хозяйства. Глава государства в Послании сделал акцент на том, чтобы сектор АПК смог обеспечить сельхозпродукцией не только внутренний рынок, но и работать на экспорт. В условиях экономического кризиса этот шаг приобретает особое значение.

– Мы, аграрии региона, работаем над повышением уровня продовольственной безопасности и экспортного потенциала, – сказал глава крестьянского хозяйства «Камышинское» Владимир Акулов. – Шемонаихинские хлеборобы получают стабильный урожай, используя современные агротехнологии. Идёт модернизация и у наших животноводов.

По его словам, сегодня в хозяйстве трудятся 492 работника. Поголовье КРС – 6121 голова, это треть от общего поголовья района. Акцент сделан на производстве молока. К примеру, за восемь месяцев в крестьянском хозяйстве «Камышинское» его получено

11 тысяч тонн.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Для развития отрасли, а значит, и обеспечения продовольственной безопасности не менее важно решение другого вопроса. Речь идет о подготовке кадров. По мнению Владимира Акулова, в этом плане стоит обратить внимание на колледжи региона, где осуществляется подготовка будущих специалистов.

– Должно быть больше практики, – говорит Владимир Акулов. – Например, в Германии налажено тесное сотрудничество производства и образования, и выпускник сразу закрепляется за определенным предприятием, где проходит практику.

После активного обсуждения этой темы было решено провести совместное совещание с участием руководства колледжей, также внесены предложения по укреплению связи науки и производства в процессе подготовки кадров.

Кстати, в регионе в этом плане сделан огромный шаг вперед. Так, по поручению акима области созданы 10 центров компетенций. Это базовые колледжи, оборудованные по последнему слову техники. Например, для аграриев базовым колледжем является саратовское училище, куда закуплено самое передовое агрооборудование – американский посевной комплекс «Джон Дир».

– В целом на оснащение центров компетенций из республиканского бюджета выделено три млрд тенге, – подчеркнул председатель областного Общественного совета Владимир Головатюк. – Для металлургов – это риддерский колледж, для строителей – семейский.

В завершение встречи было отмечено, что Послание Президента «Казахстан в новой реальности: время действий» особое. И дело не только в том, что оно затрагивает практически все сферы развития общества, но и в том, что определяет степень ответственности каждого из нас за будущее государства.

Елена Пашке

Тлеубек Шаяхмет