Ответственность перед историей

В книге «Возвращение Учителя. О жизни и творчестве Фараби» 1975 года издания говорится о том, что «аль-Фараби относится к тем великим деятелям духовной культуры прошлого, которые, бесспорно, заслуживают того, чтобы народ глубоко чтил и запечатлевал их образ в слове, музыке, мраморе и красках». С этим нельзя не согласиться: аль-Фараби – гений человечества и духовный ориентир.

Под эгидой ЮНЕСКО весь цивилизованный мир широко отмечает 1150-летие нашего выдающегося земляка – ученого средневековья Абу Насра Мухаммада бин Мухаммада бин Тархана бин Узлаг аль-Фараби (870–950). Перед каждым из граждан суверенного Казахстана возникает в связи с этим резонный вопрос: кто для нас аль-Фараби? Какое место занимает его научное наследие в сокровищнице человечества?

Ответ предполагает рассмотрение места и роли Абу Насра с нескольких позиций. Во-первых, гениальный мыслитель, ученый-энциклопедист был уроженцем нашей земли, а именно города Отрара (во времена арабского халифата называвшегося Фарабом). Став признанным ученым, а также автором знаменитых комментариев к сочинениям Аристотеля и других античных мыслителей и удостоившись за это почетного прозвища Второго учителя, он навеки прославил свою родину – Великую степь. Во-вторых, аль-Фараби является гордостью всего тюркского мира, насчитывающего сегодня более 200 млн человек. И конечно, арабо-мусульманского мира: в 2009 году в составе казахстанской делегации я побывал в Дамаске на месте захоронения великого учителя и увидел, какой почет и уважение вызывает его имя до сих пор.

Наследие аль-Фараби по праву называют духовным и научным вместилищем опыта и знаний просвещенного средневекового Востока. Елбасы

Нурсултан Назарбаев в своей программной статье отмечал: «Средневековый Отрар дал человечеству одного из величайших умов мировой цивилизации Абу Насра аль-Фараби». Об этом же писал казахстанский академик Акжан Машани: «До и после были гении, однако среди них не было точно, как аль-Фараби». Известный английский ученый Карен Армстронг также подчеркивал: «Основы философии были заложены аль-Фараби».

Начальное образование наш земляк получил в Отраре, затем поиски знаний привели его в Шаш (Ташкент), Самарканд и Бухару. Позднее он постигал азы разных наук в ряде городов Ирана – Рей (Тегеран), Исфахан, Хамадан и арабского мира – Дамаске, Багдаде, Халебе (Алеппо), Каире и других. В жажде научной истины, скрытой в рукописях, аль-Фараби изучал арабский, греческий, персидский, древнесирийский языки, чтобы читать тексты в оригинале.

Не стану повторять общеизвестные страницы из его биографии. Но хочу сказать несколько слов об Акжане Машани, который первым вернул имя аль-Фараби нашему народу и обнаружил место его захоронения. Также Машани стал основателем нового научного направления – фарабиведения.

Начиналось все с письма, которое Акжан Машани написал 15 ноября 1960 года президенту Академии наук Казахской ССР Канышу Сатпаеву: «Величайший ученый аль-Фараби является уроженцем Казахстана, родился он в селе (городе. – Авт.) Отрар, который по-арабски назывался Фараб, в тюркской семье рода кыпчак. Аль-Фараби является энциклопедистом раннего средневековья, знаменитым комментатором Аристотеля, Платона и других ученых античного мира… Поэтому ему было присвоено имя Второго учителя. Такие знаменитые ученые, как аль-Бируни, Авиценна и другие, считают его своим учителем и наставником. Трудов аль-Фараби насчитывается свыше 100 названий по различным отраслям науки и искусства: математике, астрономии, химии, географии-геологии, философии, медицине, музыке и т. д.».

Каныш Имантаевич, конечно, оказал содействие исследователю, просившему поддержки в научных изысканиях, касающихся аль-Фараби. Именно с этого времени благодаря подвижничеству и неустанным трудам Акжана Машани, а позднее Каныша Сатпаева, Шахмардана Есенова, Агына Касымжанова и Абсаттара Дербисали начались комплексные исследования жизни и научной деятельности Абу Насра.

По поручению Президента Казахстана была создана Государственная комиссия по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби. Совершенно справедливо звучит указание Касым-Жомарта

Токаева о том, что посредством празднования юбилейных мероприятий мы пропагандируем труды великих со-

отечественников и способствуем воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.

Как член Госкомиссии по празднованию юбилея великого Абу Насра могу заверить, что концепция и план юбилейных торжеств сфокусированы вокруг научного изучения и пропаганды наследия мыслителя средневековья. Так, в рамках юбилейных мероприятий в Алматы открылись центры аль-Фараби – в Национальной библиотеке и КазНУ, носящем его имя. Дворец школьников в Нур-Султане также удостоился имени великого ученого-мыслителя. Имя аль-Фараби заняло достойное место и в изданной Институтом истории и этнологии им. Ч. Валиханова «Исторической энциклопедии Казахстана» – первой в независимом Казахстане. Информация о жизни и деятельности Абу Насра содержится и на мультимедийном портале учебно-образовательного парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи» на трех языках. А в рамках программы Елбасы Нурсултана Назарбаева «Архивы-2025» продолжаются поиски его неизвестных трудов в библиотеках и архивах мира.

Опираясь на идеи древнегреческих философов, прежде всего Платона и Аристотеля, и используя социальные идеи древнего Востока, аль-Фараби разработал стройную теорию общественного устройства. Он знал жизнь простого народа изнутри, а потому искал пути улучшения его непростого положения. В одном из своих трудов «О взглядах жителей добродетельного города» аль-Фараби размышляет о том, каким должен быть глава города (вообще руководитель. – Авт.). По его описанию, руководитель должен обладать рядом обязательных качеств: быть умным и образованным, умеренным в пище и питье, справедливым и стремящимся к достижению истины, противником лжи, беречь свои честь и достоинство, не увлекаться обогащением деньгами, справедливо править народом.

Аль-Фараби далее уточнял, что человек не имеет права называться руководителем, если не умеет излагать с ясностью все свои планы и намерения: «Образцовый руководитель должен проявить решительность при совершении того, что он считает необходимым, и быть при этом смелым, отважным, не знать страха и малодушия». Великий учитель насчитал двенадцать качеств, необходимых руководителю. Но при этом отметил: «Совмещение всего этого в одном человеке – вещь трудная, вот почему люди, одаренные подобной природой, встречаются редко».

Ученый и мыслитель верил: если бы каждый руководитель соответствовал таким критериям, то народ жил в достатке, а люди уважали друг друга и не занимались доносительством. В таком обществе, согласно аль-Фараби, устанавливается гармония, государство становится действительной защитой граждан, которые в результате справедливости станут получать свою долю от национального богатства, а немощные и больные будут обеспечены государственной поддержкой. Говоря словами самого Абу Насра, «достигнуть счастья возможно лишь через единство народа и взаимную помощь».

Требования, предъявленные аль-Фараби к качествам людей, претендующих стать руководителями, напрямую касаются и современных управленцев: директоров школ и колледжей, руководителей вузов и НИИ, акимов и министров, глав правительств и президентов стран. Поэтому считаю, что эти качества нужно прививать обучающимся в Академии государственного управления. Думаю, было бы мудро при тестировании претендентов на госслужбу требовать от них знания истин, завещанных аль-Фараби.

(Окончание в следующем номере)

Зиябек Кабульдинов,

директор Института истории и

этнологии им. Ч. Валиханова,

профессор

«Казахстанская правда»,

№ 73, 16 апреля 2020 г.