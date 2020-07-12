Ответственность перед историей

В книге «Возвращение Учителя. О жизни и творчестве Фараби» 1975 года издания говорится о том, что «аль-Фараби относится к тем великим деятелям духовной культуры прошлого, которые, бесспорно, заслуживают того, чтобы народ глубоко чтил и запечатлевал их образ в слове, музыке, мраморе и красках». С этим нельзя не согласиться: аль-Фараби – гений человечества и духовный ориентир.

Абу Наср непримиримо и жестко критиковал невежественных, слабых и ленивых управленцев, недостойных руководить даже малыми сообществами. Ученый в своих трудах приводит характерные черты такого «властелина». Это отсутствие мудрости, приводящее к всяческим излишествам в еде, питье и разврату, а также стремление любым способом удержаться у власти: «Он будет всеми способами стремиться к тому, чтобы увековечить себя и свое чадо, чтобы сохранить о себе память и чтобы оставить власть своему чаду или же своему роду».

Следующая черта негодного управленца – это равнодушие к развитию в стране образования и науки. Далее перечисляются пристрастие невежды правителя к почестям за несвойственные ему добродетели и, как следствие, стремление к насилию и принуждению. У негодного правителя отсутствует понятие о справедливости и правде, он умножает зло, при нем принимаются корыстные законы, возносится стремление к богатству: «Они стремятся быть самыми богатыми среди жителей города, чтобы заслужить почести».

Сам Абу Наср придавал огромное значение образованию и утверждал, что будущее страны, в которой не развиваются науки, туманно. Философские размышления аль-Фараби имеют общечеловеческое значение, важны они и для Казахстана. Особенно сегодня, когда руководство страны взяло курс увеличить к 2025 году финансирование науки с 0,12 до 1% от ВВП. Со стороны Комитета науки Минис­терства образования и науки предпринимаются конкретные шаги по поддерж­ке ученых. К примеру, отныне конкурсы на научные проекты и программы будут осуществляться каждый год, а не один раз в три года, как было раньше. И это важное новшество, поскольку наука не стоит на месте. При реализации научных проектов и программ от их авторов ожидается активная коллаборация с зарубежными учеными, что должно усилить конкурентоспособность отечественной науки. Ожидается финансовая поддержка наиболее авторитетных отечественных научных журналов, имеющих высокий индекс цитирования. Новшеством явилось и то, что для молодых ученых проводятся дополнительные конкурсы на грантовое и программно-целевое финансирование. Предполагаются и персональные гранты. Принимаются беспрецедентные шаги по улучшению социального самочувствия ученых. Например, по линии Казахской ипотечной компании многие ученые ­Алматы и столицы получили или получают квартиры почти с нулевой кредитной процентной ставкой! Ожидается перевод ряда НИИ на новую форму управления, что позволит усилить их финансово-хозяйственную самостоятельность и даст возможность увеличить зарплату ученым и сотрудникам.

Многие высказывания аль-Фараби относительно науки превратились в крылатые выражения. Вот пример из истории, когда некий правитель по имени Сайф ат-Даул пригласил Абу Насра во дворец и спросил: «Учитель, каково будущее нашего государства?» Ученый мгновенно парировал: «Если хочешь знать будущее, то покажи мне свою молодежь». Это выражение знают многие, но за давностью лет не помнят, что оно принадлежит аль-Фараби.

Великий наставник таким образом указал на важность образования подрастающего поколения: «Для обеспечения равновесия каждое государство должно опираться на два крыла: одно – здоровье (медицина), второе – образование. Если медицина лечит тело, то образование есть духовная пища».

Причем духовная пища, то есть обучение, согласно аль-Фараби и другим мыслителям Востока, должно начинаться с 7–8 лет. И здесь возникает резонный вопрос: насколько оправдано сегодняшнее обучение детей с 6 лет? Не отнимаем ли мы таким образом у них детство? К слову, в советских школах обучение с 7 лет ввели именно по рекомендации аль-Фараби.

При обучении он считал необходимым использовать убеждение, и сам убеждал своих учеников обязательно повторять упражнения, к примеру, в каллиграфии: «В результате долгих старательных упражнений в письме человек обретает совершенство в этом искусстве, и чем дольше он этим занимается, тем сильнее и совершеннее становится». В связи с этим известный немецкий ученый Гегель указывал, что сам аль-Фараби прочитал «Физику» Аристотеля 40 раз, «Риторику» – 200 раз, «О душе» – 100 раз. То есть он не только рекомендовал повторять упражнения, но и показывал пример.

Абу Наср на своем примере демонстрировал, какими этическими качествами должен обладать наставник: «Норма поведения преподавателя заключается в том, что он не должен проявлять ни излишней строгости, ни чрезмерного потворства, так как суровость восстанавливает обучающегося против наставника, а потворство приводит к неуважению его персоны, нерадению к его преподаванию и его науке». Одновременно аль-Фараби предъявлял требования и к ученику: «С его стороны необходимы усердие и настойчивость, которые подобны воде, капля за каплей пробивающей камень».

Казахстан в своей образовательной политике следует рекомендациям великого учителя и мыслителя. В этом плане своевременным стало принятие Закона «О статусе педагога», благодаря которому учитель стал более защищен в социальном и правовом плане. В документе предусмотрены механизмы, в результате которых недельная нагрузка учителей уменьшилась, как и бумажная рутина и всевозможные отчеты. Появились запреты привлекать учителей на несвойственные их профессии общественные и политические мероприятия.

В завершение хотел бы предложить ряд мер по увековечению имени аль-Фараби. В первую очередь, это разработка учебного пособия «Великий мыслитель аль-Фараби» для школ и колледжей, написанного доступным и понятным языком. Предлагаю также ввести отдельный параграф для изучения трудов аль-Фараби в школьных учебниках по «Истории Казах­стана» для 11-го класса. Назрела необходимость восстановления вузовской дисциплины «История Казахстана» (с древнейших времен и до наших дней), в рамках которой начать изучать жизнь и творчество аль-Фараби, поскольку в дисциплине «Современная история Казахстана» информации об этой выдающейся личности нет, как нет материалов по истории Золотой Орды, Абаю. Учитывая, что с каждым годом в наших вузах растет число студентов из других стран, в том числе наших соплеменников из 5-миллионной диаспоры и ирреденты, актуальность этой проблемы возрастает. Единственное условие: новые материалы не должны повторять школьный курс.

Думаю, следует также рассмотреть возможность создания института фарабиведения с филиалами в регионах страны. И хочу напомнить об основоположнике этого научного направления: мы не до конца осмыслили научный вклад академика Акжана Машани, который, несмотря на директивы КПСС по воспитанию советского человека без выраженной национальной идентичности, осмелился вернуть из забвения имя Абу Насра аль-Фараби и представить его как величайшую национальную гордость Казахстана. В связи с этим вспоминаются слова самого Абу Насра о том, что каждый гражданин ответственен за судьбу страны: «Подобно тому, как отец ответственен за поступки своих детей, так и каждый народ ответственен перед своей историей».

На нас, ученых, лежит почетная обязанность изучать и бережно хранить для грядущих поколений все, что сотворено гением аль-Фараби.

Зиябек Кабульдинов, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, профессор

«Казахстанская правда», № 73, 16 апреля 2020 г.

(Окончание. Начало в № 81)