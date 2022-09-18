Отважные джигиты

Любители древней казахской игры кокпар сразились в мастерстве, ловкости и эрудиции.

Традиционное конное состязание является неотъемлемой частью культуры казахского народа. Огромная популярность игры кокпар обусловлена, прежде всего, теми качествами, которые она воспитывает в мужчине – силой и выносливостью.

Состязания, прошедшие на одном из островов Иртыша близ села Уварово, собрали джигитов из разных районов Восточного Казахстана.

Инициатором проведения кокпара выступил председатель Глубоковской федерации национальных видов конного спорта Серик Акасов при поддержке районного отдела физической культуры и спорта.

На мероприятие были приглашены почётные гости – аксакалы, ветераны спорта, которые дали напутствие всем участникам соревнований, а также спонсор игр – аграрий, меценат Бауржан Омаргалиев.

Как отметили организаторы, сила игрока в кокпар – в стремлении к победе, в чести и гордости, в соблюдении традиций этого вида спорта, в уважении к богатой национальной культуре.

– Кокпар – жёсткая игра, волевая, – комментирует руководитель Глубоковского отдела спорта Александр Павлов. – Несмотря на то, что современные правила запрещают хватать соперника за пояс или за руки, наносить удары рукой, плетью или стременами, а также вздыбливать лошадь или с разгона бить её грудью соперника, кокпар – настоящее испытание характера как для джигитов, так и для их скакунов.

После процедуры жеребьёвки первыми на поле соревнований вышли наездники из сёл Прогресс и Сагыр, спустя несколько минут победа была у прогрессовских кокпаристов.

Вторыми сразились команды из сёл Черногорка и Уварово. В этом поединке сильнее оказались уваровские джигиты.

Далее игру продолжили команды из села Сагыр Уланского района и села Черногорка. Уланцам удалось выиграть всухую, со счётом 5:0.

На четвёртом этапе в гонку вступили команды из сёл Уварово и Прогресс, в итоге победа оказалась в руках прогрессовцев.

По окончании игр обладателями первого места стали игроки из села Прогресс, второго – из Уварово, третьего – из села Сагыр, четвёртое место присуждено всадникам из Черногорки. Всем командам были вручены кубки, медали и ценные призы.

Без подарков не остались, конечно, и главные участники состязаний – скакуны, их под бурные аплодисменты наградили пятью тоннами ячменя.

Стоит отметить, что в Глубоковском районе активно возрождают национальные виды спорта и обучение азам начинают с юных лет. К примеру, в Иртышском сельском округе национальными конными видами спорта с ребятами занимается инструктор – мастер спорта Артур Бикинин.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено организаторами