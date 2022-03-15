Отступает, но не сдаётся

В ВКО резко снизились темпы заражения коронавирусной инфекцией. В целом Казахстан находится в благополучном сегменте по распространению этого заболевания.

Тяжёлый период, связанный с COVID-19, постепенно уходит в прошлое. В регионе ежедневно снижается количество заболевших и госпитализированных. Число тяжёлых случаев течения болезни тоже сократилось, летальных исходов практически нет.

По сведениям Управления здравоохранения ВКО, на 14 марта за сутки зарегистрирован лишь один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные – одна из лучших новостей за последние месяцы.

– Общий процент занятости коечного фонда составляет четыре процента. За сутки из стационаров в связи с выздоровлением выписаны четыре пациента. Всего в условиях стационара лечение оказывается 72 пациентам, – сообщила пресс-служба ведомства.

С отступлением вируса обращений по этому поводу в поликлиники и вызовов врачей на дом практически не поступает.

Позитивная эпидемиологическая обстановка в стране позволила Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принять решение о снятии ряда действующих ограничений. Так, отменены обязательное использование приложения Ashyq и ношение масок на открытом воздухе, сняты ограничения для деятельности заведений массового посещения, невакцинированные граждане получили возможность посещать общественные места.

Наряду с тем, что четвёртая волна идёт на спад, медики отмечают – это не повод расслабляться и думать, что коронавирус побеждён.

Специалисты здравоохранения и санэпидконтроля по-прежнему призывают граждан не игнорировать требования о ношении масок в местах массового скопления людей и пройти вакцинацию.

– Снижение заболеваемости COVID-19, – говорят специалисты облздрава, – убедительно доказывает эффективность вакцинации в борьбе с коронавирусом. Надёжная защита от опасной инфекции – это не только мера, помогающая сохранить жизнь и здоровье тысячам людей, но и фактор стабилизации экономики.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников