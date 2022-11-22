Оценка международных наблюдателей: все нормы соблюдены

В день голосования внеочередные выборы в Казахстане мониторил 641 международный наблюдатель.

Торжество демократии

Предварительными результатами мониторинга и общими впечатлениями от выборов работающие в столице наблюдатели делились в Центре содействия международным наблюдателям.

В частности, свое мнение озвучили генеральный секретарь – руководитель секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и замес­титель председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Рес­публики Таджикистан Дилрабо Мансури.

Они отметили, что на избирательных участках с самого утра царила праздничная атмосфера.

– В соответствии с индивидуальными маршрутами мы осуществляем мониторинг на избирательных участках в Астане, регионах республики, а также на зарубежных избирательных участках, расположенных при дипломатических и консульских учреждениях в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Астрахани, Казани, Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Душанбе, Ташкенте, Риме, Пекине, Сеуле, Бухаресте, Анталии, Стамбуле, Париже, – проинфомировала Дилрабо Мансури. – Ровно в семь часов мы наблюдали открытие избирательных участков. Хочу отметить, что выстраивались даже очереди к урнам, то есть налицо активность избирателей.

Прозвучал государственный гимн, и все дальнейшие процедуры полностью соответствовали законодательству РК и международным стандартам по проведению выборов. Избирательные участки хорошо технически оснащены, все условия для голосования, в том числе для граждан с особыми потребностями, созданы. Для слабовидящих людей имелись папки с информацией со шрифтом Брайля, дополнительное освещение, лупы…

Наблюдатели от МПА СНГ в своей работе руководствуются принципом политической нейтральности, беспристрастности, отказа от выражения каких бы то ни было предпочтений или оценок по отношению к участникам избирательного процесса.

Ход выборов оценивается с учетом действующего законодательства и общепринятых международных требований к организации и проведению свободных и демократических выборов, отмечают представители миссии, которые находятся в Казахстане уже несколько дней.

За это время они провели встречи с представителями обеих палат Парламента, ЦИК, МИД, а также с кандидатами и руководством штабов кандидатов на должность президента РК.

– Наши эксперты смотрели на все через призму законодательства, которое регулирует избирательный процесс. Не выявлено никаких нарушений. Мы передали свои юридические заключения в обе палаты Парламента и в ЦИК, – отметил в свою очередь Дмитрий Кобицкий. – На тех избирательных участках, где мы побывали, всё очень качественно подготовлено, члены избирательных комиссий тоже готовы, наблюдатели знают и понимают, на что обращать внимание, как фиксировать нарушения.

Главный советник, старший научный сотрудник Института иностранных дел и торговли Венгрии, доктор Ласло Ваша тоже поделился впечатлениями после посещения избирательных участков для голосования на внеочередных президентских выборах.

– Это не первый мой визит в Казахстан, 18 лет назад я работал в качестве приглашенного профессора в Карагандинском государственном университете, и у меня остались очень тесные связи с вашей страной, – отметил он, подчеркнув, что республика сегодня старается адаптировать политическую систему под современные вызовы и достигла в этом больших успехов.

Здесь в регионе, особенно в условиях нынешней турбулент­ности, необходимо сильное лидерство, и в день выборов, уверен Ласло Ваша, казахстанцы примут мудрое решение.

– У меня сложилось положительное впечатление о ходе голосования. Процесс транс­парентный и соответствует меж­дународным стандартам. Я также видел, что люди приходят на участки в хорошем настроении, они мотивированы и полны энту­зиазма. Уверен, они голосуют, потому что хотят определить для себя свое яркое будущее, – сообщил журналистам международный наблюдатель.

Член Польской народной партии, председатель торгово-промышленной палаты «Польша – Азия» Януш Пехочинский добавил, что выборы президента Казахстана интересны и с точки зрения долгосрочного прогноза, новых перспектив развития региона.

– Знаю, ваша страна показала в последней электоральной кампании самые высокие стандарты соблюдения законодательства и прав человека. Выборы – это праздник демократии. Самое важное, чтобы после избранный кандидат не забыл о том, что обещал в ходе предвыборной кампании, и активно сотрудничал с народом, – отметил Януш Пехочинский.

Старший политический советник Палаты общин Парламента Великобритании Реза Табризи особо отметил высокий уровень создания условий для людей с ограниченными возможностями.

– Есть маршрут как добраться до избирательного участка, чтобы опустить в урну свой бюллетень. И это действительно заслуживает похвалы, – сказал он во время пресс-конференции, а также отметил, что часто посещает Казахстан на протяжении 30 лет и видит большие изменения как в организации электорального процесса, так и в развитии страны в целом.

А вот член городского совета Манчестера (Великобритания) Абид Латиф Чохан в Казахстане впервые, но его выводы об организации электоральной кампании тоже позитивны.

– Я рад видеть прозрачность выборного процесса, все понимают значимость этого условия. И это хорошие возможности для молодых людей, которые могут теперь менять будущее Казах­стана, – отметил он.

На достойном уровне

По словам Вагаршака Акобяна, координатора Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас­ности (ОДКБ), за те два дня, что идет мониторинговая работа, наблюдателями отмечен высокий организационный уровень избирательного процесса.

– Мы пристально следим за организационным процессом с субботы. Побывали в штабах кандидатов, встречались с политическими структурами, с утра 20 ноября наша наблюдательная группа начала мониторинг избирательных участков. Хочу отметить в первую очередь высокую явку: к 10 утра практически вез­де, куда мы попали, она составила выше 10% проголосовавших. Отмечу, что это переломный момент для народа Казахстана: после выборов республика станет сильнее и демократичнее, – отметил он.

При этом Вагаршак Акобян не согласился с мнением, прозвучавшим от представителя СМИ, что их наблюдения не совсем объективны.

– Я не впервые нахожусь с наб­людательной миссией в Казахстане и могу сказать, что ваша страна всегда отличается хорошим организационным опытом. С нашей стороны могу заявить: если мы, международные наблюдатели, увидим проблемы, то о них обязательно сообщим. Нам важна здоровая организация выборов и адекватная оценка процесса, – подчеркнул наблюдатель ПА ОДКБ.

Ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ – руководитель секретариата ПА ОДКБ Сергей Поспелов в свою очередь отметил, что их миссия работала в том числе в Акмолинской области. При этом подтвердил: явка наблюдается действительно высокая. На момент открытия участков даже образовывались небольшие очереди.

– Мы, безусловно, смотрим в первую очередь на то, соответствуют ли организация и процесс проведения законодательству Рес­публики Казахстан. На данный момент мы объективно не видели нарушений, которые мог­ли бы повлиять на процесс голосования. Между тем не бывает выборов, на которых не происходит каких-нибудь нарушений, – добавил Сергей Поспелов.

Мнением о том, как проходят выборы, в течение дня голосования делились и наблюдатели от иностранных государств.

Так, по словам Даворко Видовича, вице-спикера Сабора (Парламента) Хорватии, процесс организован на достойном уровне и проходит как положено (на тот момент он имел возможность посетить уже несколько участков).

– Эти выборы имеют большое значение для Казахстана, и наб­людаемая высокая явка показывает, насколько крепка поддержка голосующих граждан. Окончательные впечатления сформируются лишь к концу дня, – сказал наблюдатель из Хорватии.

О грамотной организации выборов и дня голосования говорил и Казис Старкявичюс, председатель экономического Комитета Сейма Литвы.

– Мы действительно не заметили никаких нарушений, но видим радость людей, приходящих голосовать впервые. Наблюдаем целые семьи, в которых маленькие дети с восторгом опускают бюллетени с выбором родителей в урны. Могу отметить хорошую по процентам явку, – отметил он.

Депутат Республики Молдова от партии социалистов Василь Боля в качестве международного наблюдателя в нашу страну приехал уже во второй раз – ранее участвовал в мониторинге выборов в Парламент РК. На момент брифинга в Центре содействия международным наблюдателям он успел проинспектировать 10 избирательных участков в столице.

– С технической точки зрения и с точки зрения соблюдения норм национального наблюдательного законодательства все участки, где я побывал, были открыты вовремя. Граждане в курсе, где находятся их участки. Даже если кто-то запутался, помогают волонтёры, и здесь чувствуется, насколько мощно подключено волонтёрское движение. Дежурят на участках медики, на всякий случай. Есть все условия для того, чтобы свой голос могли отдать и люди с ограниченными возможностями – имеются пандусы, компьютеры. Мое мнение в целом: каких-то эксцессов на избирательных участках я не заметил, люди идут, явка достаточно высока, количество кандидатов подтверждает состязательность сторон. Окончательные выводы будут сделаны после закрытия избирательных участков, но, как юрист, уже сейчас могу сказать, что подготовка проведена на должном уровне, все нормы законодательства соблюдены, – отметил Василь Боля.

Высокая явка

Своими впечатлениями относительно избирательного процесса охотно поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Казахстане, дуайен аккредитованного в РК дипломатического корпуса Монтасыр Абузеид, участвующий в качестве международного наб­людателя в выборах в нашей стране уже в четвёртый раз.

– Мы с утра посетили много участков и отметили организацию кампании на высшем уровне. Люди голосуют с хорошим настроением. И самое главное, добровольно, без какого-либо давления, – отметил Монтасыр Абузеид.

В первой половине дня, по его словам, не было замечено каких-либо нарушений: ни от местных, ни от международных наблюдателей не поступило ни одной жалобы.

Пользуясь случаем, Монтасыр Абузеид поздравил народ Казах­стана с успешными экономическими и политическими реформами, пожелал мира, стабильности и процветания.

Генеральный секретарь Италья­нского института по вопросам Азии Доменико Пальмиери, напротив, впервые приехал в нашу страну в качестве наблюдателя. С коллегами он до обеда посетил порядка 10 избирательных участков.

– Очень рад был видеть счастливых людей… У западных лидеров есть возможность увидеть, как может меняться политика такой великой страны, как Казахстан. В нынешних усло­виях есть возможность показать всему миру, чего можно достичь, – выразил свое мнение Доменико Пальмиери.

Выборы в Казахстане – отличная возможность для реформирования страны. Так считает председатель международного института глобального анализа Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

– Думаю, мы имеем дело с новым Казахстаном, версией 2.0. …Полагаю, новый президент найдёт возможности для того, чтобы провести «перекалибровку» и решить социально-экономические проблемы. …Наступил исторический момент. Я в прошлый раз принимал участие в выборах в 2019 году в качестве наблюдателя в Астане. В этот раз побывал на шести избирательных участках и был удивлён тому, что избиратели приходили на голосование рано. В Италии у нас не так. Сегодня никаких нарушений я не увидел, – поделился своими наб­людениями Тиберио Грациани.

Политолог из Грузии, эксперт по вопросам безопасности, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая, который с утра посетил 18 избирательных участков, отметил, что выборы были организованы в духе законодательства Казахстана и международных процедур. Явка избирателей была высокой.

– На что вы ещё обратили особое внимание? – поинтересовались журналисты.

– Очень интересный и полезный для других стран, особенно постсоветского пространства, опыт – обустройство специальных кабин для лиц с ограниченными физическими возможнос­тями. Это стало краеугольным моментом в ходе проведения избирательной кампании. Сами выборы проходили в дружественной атмосфере, на высоком уровне. Избиратели, которые сделали свой выбор, проявили высокую политическую культуру. Это является отрадным фактором, – подчеркнул Вахтанг Маисая.

Особой похвалы учредителя исследовательского центра «Альтернатива» Татула Манасеряна из Армении заслужила гражданская активность избирателей. Как отметил международный наблюдатель, посетивший несколько избирательных участков в столице, у казахстанцев наблюдалось чувство гордости, надежды, оптимизма. Многие приходили семьями, фотографировались у урн с бюллетенями.

Сенатор из Канады, сопредседатель межпарламентской группы сотрудничества «Казахстан – Канада» Виктор Оу в свою очередь заметил, что всё увиденное наблюдателями на участках «соответствует озвученным процедурам». На прак­тике всё отвечает тому, что изложено на бумаге.

Он также подчеркнул важность и особенность сохранения тайны голосования. По его мнению, выборная система в Казахстане хороша тем, что «вы секретно отмечаете, за какого кандидата голосуете, затем в урну опускае­те бюллетень».

– Мы проверили оборудование на участках. Заметили много зон для голосования. Для тех, кто хочет проголосовать, найти их очень легко, – отметил в свою очередь канадский сенатор, сопредседатель Межпарламентской группы сотрудничества «Казахстан – Канада» Жан-Гий Даженэ.

– Казахстан – молодое разви­вающееся государство с большими перспективами, и я ожидаю, что итоги выборов пойдут ему во благо. …Увидел очень много моментов, которые можно учесть при организации выборов в моей стране. Также я вижу, что на пути к демократии было проделано много работы. Мы стали очевидцами шагов в новую историю, – отметил федеральный депутат Мексики, председатель группы дружбы «Казахстан – Мексика» Хосе Мигель де ла Крус Лима.

Добродушие и гостеприимность, активность казахстанцев отметила федеральный депутат Мексики Карла Эстрейа Диас Гарсиа. По ее словам, процесс выборов начался с 7 часов и наб­людатели видели, как избиратели пришли и ждали открытия избирательных участков.

– Даже образовалась очередь. Это замечательно. Такой же процесс мы видим в Мексике на наших выборах. Демократия устанавливается тогда, когда приходит много народа, – резюмировала наблюдатель и поздравила казахстанцев.

Международные наблюдатели отметили также доступность к избирательным участкам, их техническую обеспеченность, соблюдение процедуры голосования. Особо они акцентировали внимание на сохранении спокойствия и порядка в стране, активном участии в кампании женщин и молодёжи.

На принципах транспарентности

Наблюдатели, представлявшие секретариат Совещания по взаи­модействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также эксперт Международной Тюркской академии очень благожелательно высказались о прошедших выборах.

Так, заместитель исполнительного директора секретариата СВМДА госпожа Чи Фан, кстати, отлично говорившая на русском языке, отметила, что для них, как для представителей международной организации, у которой штаб-квартира находится именно в нашей стране, было большой честью наблюдать за выборами президента Казахстана.

– Мы очень внимательно следим за внутренней политикой и за общей ситуацией в Казахстане, поэтому с особым интересом посетили несколько избирательных участков, где нас хорошо встречали. Мы были рады и тому, что активность населения была высокой, а весь избирательный процесс – спокойным и мирным. На наш взгляд, выборы были очень хорошо организованы, с соблюдением всех международных норм и прав, мы не заметили ни одного инцидента или нарушения закона. Повторюсь, мы очень рады этому процессу, надеемся и даже уверены, что ваша страна в ходе построения Нового Казахстана достигнет всех поставленных целей и, конечно же, добьётся успеха, – подчеркнула она.

Старший специалист секретариата СВМДА Аркадий Кощеев отметил, что их делегация в день выборов старалась не столько охватить как можно больше избирательных участков, а прежде всего посетить различные районы столицы, чтобы лучше представить картину происходящего.

– Нам было интересно увидеть, как происходит голосование с организационной точки зрения – с разными условиями, в разных помещениях. Поэтому мы посетили как школы, так и участки в музее, библиотеке, а также в концертном зале. Эти выборы были внеочередными – и у профильных служб хоть и было меньше времени для подготовки, всё, тем не менее, прошло на очень высоком уровне.

Высокую оценку подготовке и проведению выборов президента Казахстана поставил и эксперт секретариата СВМДА по экологическому измерению Угур Туран, который был краток, сказав, что не было претензий как к структурному построению процесса, так и к его транспарентности, то есть прозрачности.

15 участков в день выборов успел посетить старший эксперт Международной Тюркской академии Тимур Козырев.

– Учредителями Тюркской академии, помимо Казахстана, являются Азербайджан, Кыргызстан и Турция, – напомнил он. – Сразу же хочу сказать, что мы не заметили никаких нарушений закона. Всё проходило по высоким стандартам и с большой вовлечённостью населения. Особенно хотел бы отметить тех, кому исполнилось 18 лет, и они получили право впервые участвовать в выборах. Это прекрасная возможность для нового поколения. Мы видим, что в Казахстане идут большие политические реформы, которые касаются всех граждан, и уверены, что в скором времени все заявленные планы успешно осуществятся.

Гражданская активность – на высоте!

Как сообщил в своем выступлении генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, миссия наблюдателей стран ШОС состоит из 18 аккредитованных членов, представляющих законодательные, исполнительные и избирательные органы семи государств – членов организации. Кроме того, в Казахстане находятся представители постоян­но действующих органов, в том числе секретариата структуры.

– Я имею большую честь возглавлять миссию наблюдателей из стран Шанхайской организации сотрудничества, приехавших в Казахстан по приглашению Правительства республики, – отметил спикер.

Как рассказал глава ШОС, рабочий график дня голосования был насыщенным. Представители миссии в составе трёх групп побывали на 21 избирательном участке, сосредоточенных в пяти районах Астаны и Акмолинской области. При этом у наблюдателей сложилось хорошее впечатление о качестве подготовительной работы к выборам.

– В беседах с членами комиссий, а также избирателями мы увидели открытость, доверие и большую гражданскую актив­ность. Каких-либо явных нарушений на участках мы не заметили. Опасения некоторых наших членов относительно возможных беспорядков в ходе голосования оказались напрасными, – заявил Чжан Мин.

По его словам, наблюдатели миссии ШОС убедились в том, что основная масса казахстанских граждан идёт на выборы с позитивным настроем, с полной уверенностью в важности своей гражданской позиции в выборе лидера страны. Они также осознают, что сегодня знаковый день в жизни общества и государства, поскольку именно с этого момента начинается отсчёт нового времени и перемен, несущих многообещающее содержание.

Хорошие оценки

Взгляд и оценка ближайших соседей, с которыми нас связывают общие корни и историческое прошлое, всегда значимы. По­этому встречу с наблюдателями из трех братских государств – Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана – в зале ждали с особым интересом.

Эти страны представляли руководители центральных избирательных комиссий – Мазаир Панахов, Нуржан Шайлдабекова и Зайниддин Низамходжаев соответственно.

По мнению Мазаира Панахова, взявшего слово первым, выборы проходили без каких-либо нарушений, в спокойной обстановке. В общей сложности эта группа наблюдателей побывала на 50 избирательных участках. В день голосования также успели посетить несколько из них.

По словам спикера из Азербайджана, заслуживающая внимания особенность нынешних выборов в Казахстане – участие в них сразу двух женщин. Это стало возможным благодаря предпринятым в стране шагам в сторону соответствия международным нормам в сфере гендерной политики.

Эксперт по выборам из соседнего Кыргызстана Нуржан Шайл­дабекова в своем выступлении отметила высокий уровень готовности избирательных участковых комиссий. У граждан страны была возможность проверить себя в списке избирателей. Даже при смене адреса пребывания в день выборов была возможность осуществить свое конституционное право.

Как заметили эксперты, люди приходили голосовать с хорошим настроением. Были созданы все условия для того, чтобы своё избирательное право могли реализовать и граждане с ограниченными возможностями.

Активность казахстанской молодёжи отметил, выступая перед журналистами, наблюдатель из Узбекистана Зайниддин Низамходжаев. По его мнению, это отражает внутренние настроения молодых, их неравнодушие к будущему своей страны. В целом активность казахстанцев, конечно, заслуживает самой высокой оценки.

Вместе с коллегами спикер в первой половине дня побывал на избирательных участках соседней со столицей области. В одном из сел из двух тысяч избирателей в списках к 10 часам утра уже проголосовали полторы тысячи граждан. В масштабах страны к этому же времени данный показатель составил 15% от всех избирателей, внесённых в списки, что считается высоким результатом. Кроме того, наблюдатели не могли не отметить компетентность членов избирательных комиссий.

Журналистами были заданы вопросы. Один из них касался отличий избирательных систем Казахстана и стран, которые представляют спикеры. Эксперт из Кыргызстана отметила, что в её стране возрастной порог для кандидатов – не моложе 30 и лет, в то время как в Казахстане – 40 лет. В Кыргызстане внедрена система электронного голосования. Это было сделано после выявления фактов массовой фальсификации результатов голосования. Теперь данная проб­лема решена.

На все вопросы, прозвучавшие из зала, были даны исчерпывающие ответы.

«Казахстанская правда», № 222 от 21 ноября 2022 г.

Юлия Полонская, Елена Левкович, Марина Демченко, Аскар Бейсенбаев, Досжан Нургалиев, Рысбек Жантыкеев