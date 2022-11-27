Отпетые лгуны

Почувствовать крепкие объятия лжи, примерить головной аксессуар рогоносца, испытать прилив адреналина – эти и другие удовольствия получат зрители, посетившие в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре премьеру комедии для взрослых «Перебор» по пьесе известного австрийского драматурга Херберта Бергера.

Тема адюльтера заинтересовала режиссёра-постановщика – художественного руководителя русской труппы театра, «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Андрея Воронина своей «живучестью». Как известно, культура – неотъемлемая часть эпохи, её моральных устоев. И почему-то сюжеты интриг и супружеских измен в произведениях искусства остаются актуальными со времён античности и до наших дней. В чём же дело? Чтобы разобраться в проблеме, как гласит древняя мудрость, нужно посмеяться над ней! А лучшего выбора пьесы для этого невозможно и представить! Тем более, что Андрей Воронин и ранее проявлял режиссёрское чутьё на выигрышный драматургический материал. Вспомним хотя бы некоторые его спектакли: пользующуюся зрительской любовью уже на протяжении 15 (!) лет комедию «Месье Амедей» А. Рейно-Фуртона, аншлаговый фарс «Тётка Чарлея» Б. Томаса и другие.

Сюжет спектакля «Перебор» построен на анекдоте: из командировки раньше времени возвращается муж… Пикантная ситуация с прятками любовника в шкафу, прыжками с балкона и назревающий семейный скандал щекочут нервы сидящим в зрительном зале, и тем, кто лишь представляет возможное развитие событий, и тем, кто, возможно, уже вспоминает свой жизненный опыт. Но однозначно тема находит отклик у всех. И посмеяться есть над чем: в двух квартирах на одиннадцатом этаже одновременно находятся муж, его жена с любовником, жена любовника и её любовник. Это уже и любовным треугольником не назовёшь, геометрическая фигура отношений куда сложнее. Сыграть такое способны лишь темпераментные артисты с развитым чувством юмора! Интересно наблюдать за неординарным персонажем Игоря Снегирева – блаженным рогоносцем, отчаянным карьеристом и страстным Отелло с сицилийскими корнями Джоном Валлоне. Не дают заскучать и другие герои шутливо-иронической истории: изворотливая супруга Нэнси Валлоне (актриса С. Степанова), прощелыга Боб Джексон (актер С. Засорин), и казанова, и благоверный в одном лице Филипп Дэнби (актер А. Воронин), а также увлечённая ролевыми играми в спальне Дороти Дэнби (актриса А. Витман). Участники квартета отпетых лгунов хоть и выходят сухими из воды, но пыл их уже не тот, что был в начале.

Казалось бы, что нового можно было придумать на столь тривиальную тему, а тем более поставить комедию протяжённостью два часа? Режиссёр мастерски обыгрывает коллизии, балансируя между комическим и лирическим, искренним и притворным.

Смешной и несерьёзный на первый взгляд спектакль подводит зрителей к нешуточному выбору: слепо верить в то, что дарует каждому из нас счастье, или же распрощаться с иллюзиями? Причём с ответом создатели спектакля предлагают не медлить. Поскольку жизнь человека недолговечна, и «просвистеть» её немудрено!

Ощущение лёгкости, изменчивости, непостоянства подчёркивает сценография художника-постановщика Айбека Самарканова.

Неистребимый дух авантюризма на сцене создаёт музыкальное оформление «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елены Мищенко.

Очередная комедия, вероятно, скажет кто-то из искушённых зрителей, увидев афишу спектакля «Перебор». И будет прав! В репертуаре Восточно-Казахстанского областного драматического театра – Русского театра преобладают постановки комедийного жанра. Возможно, это не случайно. Спектакль жив, только когда есть зритель! А публика охотнее идёт на комедию, чем на драму. Не поспоришь и с тем, что перебора в порции хорошего юмора и смеха не бывает!

Дарья Шавлева

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