Спорт

Отличное начало сезона

15.01.2023
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Новогодние праздники только закончились, а восточноказахстанские легкоатлеты уже успели вернуться с первых в этом году соревнований, завоевав около двух десятков медалей.

Двадцать девять спортсменов из Восточного Казахстана приняли участие в чемпионате РК среди юниоров U20 и Кубке Республики Казахстан, которые проходили с 10 по 12 января в Астане. Такие состязания проводятся ежегодно по возрастам, зимой – на манеже, летом – на открытом стадионе.

– Эти соревнования были отбором на чемпионат Азии, который пройдёт с 10 по 12 февраля также в столице. Наша команда выступила отлично, в общекомандном зачёте среди юниоров Восточно-Казахстанская область заняла третье место. С уверенностью могу сказать, что каждый спортсмен выложился максимально. Ещё одна радость для нас – Иван Тетерин, воспитанник нашей школы, выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан, – рассказала директор КГУ «Восточно-Казахстанская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по легкой атлетике» Управления физической культуры и спорта ВКО Диляра Кагырманова. Руководитель спортивной школы лично сопровождала своих воспитанников, поддерживая и подбадривая каждого спортсмена.

На этих соревнованиях Иван Тетерин не только улучшил своё спортивное звание, но и показал лучший результат на юниорских первенствах страны за последние восемь лет, пробежав дистанцию в 200 метров за 22,1 секунды.

– Уже полгода у меня стояла цель выполнить норматив мастера спорта, я её достиг и доволен результатом. 60 метров – это не моя дистанция, и я не могу себя разогнать, мне не хватило ещё метров тридцати. А на 200 метров я выложился по полной, – говорит спортсмен.

Ещё одной восточноказахстанской легкоатлеткой, показавшей лучший результат по прыжкам в длину на юниорских первенствах страны за последние восемь лет – 5,96 метра, стала прыгунья Анастасия Рыпакова. Она выиграла золотую медаль, перепрыгнув результат своей соперницы на целых 15 сантиметров.

– Это мой первый старт в Астане, здесь очень специфическая дорожка, выталкивает стопу, и надо подбирать, чтобы было комфортнее. И я, конечно же, волновалась, но старалась всё это волнение преобразовать в кураж, в интерес к тому, во что выльется соревнование. В такие моменты настроиться на нужный лад мне помогает музыка, – делится своими впечатлениями спортсменка.

Золото нашей команде принесли также Андрей Лаврушенко, Варвара Дмитриева, Элина Михина, Михаил Горлов и Юлия Башманова.

Спортивный сезон только начался, а это значит – впереди у ребят ещё не одно соревнование.

Аяужан Утеулинова

Фото автора

15.01.2023
749

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