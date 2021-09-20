Отличники боевой подготовки

Два офицера из ВКО по итогам учебно-тренировочных сборов заместителей начальников пограничных подразделений вошли в число тех, кто показал лучшие результаты.

Сборы на учебной базе Пограничного управления по Кордайскому району ДПС КНБ по Жамбылской области длились ровно месяц. Главной целью мероприятия стало повышение мастерства молодых офицеров. В течение этого времени военнослужащие отрабатывали полевую выучку, слаженность, организацию методики боевой подготовки и дисциплину в повседневной деятельности Пограничной службы КНБ РК.

В плане сборов был предусмотрен большой объём практических мероприятий по отработке вопросов практических стрельб, действий по поиску и задержанию нарушителей государственной границы, а также кроссфиту. Молодые офицеры получили множество необходимых знаний и навыков, обменялись друг с другом приобретённым во время службы опытом.

– Наши учебные занятия начинались с шести часов утра и продолжались до поздней ночи. После проведённых лекций и семинаров мы сдавали нормативы по боевой, физической и огневой подготовке, а также тесты на знание законодательства Республики Казахстан, Устава Вооружённых Сил, приказов вышестоящего руководства, – рассказал старший лейтенант Серик Аскарулы. – Кроме того, посетили отделение пограничного контроля «Кордай» и пограничное отделение имени Отеген батыра.

В завершение сборов заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы Республики Казахстан генерал-лейтенант Дархан Дильманов лично вручил грамоты лучшим заместителям начальников пограничных отделений.

Среди награждённых – два офицера Пограничного управления по Зайсанскому району Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области. Это старший лейтенант Серик Асқарулы и лейтенант Максат Амирбек.

Молодые офицеры служат в пограничных отделениях «Терсайрык» и «Жанаталап». Один родился в посёлке Тайпак Акжайыкского района Западно-Казахстанской области, другой – в селе Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области. В своих семьях они являются первыми, кто решил связать свою судьбу с военной службой.

За четыре года обучения в Пограничной Академии КНБ РК Серик Аскарулы отличился не только в учёбе, но и в спорте. В волейбольной команде он был одним из лучших игроков. После окончания обучения и получения первого офицерского звания был направлен в пограничное отделение «Терсайрык» Пограничного управления по Зайсанскому району.

Максат Амирбек, помимо несения службы на участке пограничного отделения «Жанаталап», в свободное время занимается спортом и повышением своего профессионального уровня. Он очень гордится, что охраняет и защищает рубежи нашей Родины, ведь именно служба на границе закалила его характер. Во многом благодаря этому Максат добился высокого результата в сдаче зачётов.

На сборах молодые офицеры получили большой опыт, теоретические знания и практические навыки. Освоили новые методы и эффективные способы охраны государственной границы и служебно-боевой деятельности.

Ания Есмухамет

Фото из личного архива С. Аскарулы и М. Амирбека