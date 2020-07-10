Отличная возможность

«Алтай Торпедо» представит Казахстан на континентальном Кубке IIHF.

Возможность принять участие в международном турнире выпала обладателю Кубка Казахстана по хоккею с шайбой 2019 года усть-каменогорскому фарм-клубу «Алтай Торпедо» после того, как от соревнований отказались кокшетауский ХК «Арлан» и команда «Иртыш» из Павлодара.

По регламенту турнира прежде чем попасть в финал континентального Кубка IIHF, командам предстоит пройти групповой раунд «С» основного этапа.

Наши хоккеисты выступят с 13 по 15 ноября 2020 года во французском Амьене, где соперниками будут местный клуб «Амьен Готик», венгерский «Ференцварош» и команда, квалифицирующаяся из группы «В» первого раунда соревнования.

Победители групп основного этапа выходят в финал, который пройдет 8-10 февраля 2021 года на площадке одного их победителей групп C, D, E и F.

В прошлом сезоне континентальный Кубок выиграла казахстанская команда «Арлан». Будем надеятся, что хоккеисты «Алтай Торпедо» выступят не хуже. Привезут Кубок с международного первенства и вновь поднимут флаг Казахстана

ввысь.

Камила Ботагамитова