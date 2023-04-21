Отличная новость для поставщиков в сфере государственных закупок!

ГУ «Управление государственных закупок ВКО» представляет вашему вниманию дополнение к Правилам осуществления государственных закупок, внедрённое приказом МФ РК от 1 марта 2023 года № 225.

С 1 марта текущего года за нахождение потенциального поставщика в соответствующей области, городе республиканского значения и столице по месту выполнения работ (учитывается в СМР и работ, не связанных со строительством не по закупкам, не превышающим 400 тыс. МРП) будет присваиваться условная скидка в размере 1%.

Также имеется отрицательное значение. Вычет 0,1% от общей условной скидки за наличие на исполнении у потенциального поставщика каждого договора о государственных закупках, заключённого в текущем финансовом году (отрицательное значение).

Применяется в СМР, работе по разработке ПСД, по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов, а также инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор, управление проектом).