Откуда розовый дым?

21 декабря жители Усть-Каменогорска заметили нехарактерный густой дым необычного розового цвета в районе титано-магниевого комбината. Видео о том, как клубы дыма поднимаются возле труб промышленного предприятия, вызвало переполох в социальных сетях.

Специалисты прокомментировали данную ситуацию. В отделе охраны труда, окружающей среды и ЧС АО «УК ТМК» сообщили, что на территории комбината аварии не произошло и комбинат работает в штатном режиме.

О происходящем в Усть-Каменогорске задали вопросы министру экологии Сериккали Брекешеву во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Министр отметил, что информация о возможной аварии на комбинате поступила 21 декабря, в 12.00. После чего сотрудники Департамента экологии выехали для проведения инструментальных замеров содержания вредных веществ в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны. В результате проверки в точке отбора по улице Егорова, 6, приблизительно в 200 метрах от проезжей части дороги улиц Егорова и Шаяхметова был зафиксирован факт кратковременного превышения хлора от установленной нормы предельно-допустимой концентрации в четыре раза.

Департаментом экологии инициирована внеплановая проверка, в ходе которой будет выясняться причина кратковременного превышения хлора в атмосферном воздухе. Выводы об инциденте с розовым дымом можно будет сделать только по результатам проверки.

– Поступило обращение, в связи с которым Департамент экологии ВКО открыл внеплановую проверку. Сейчас говорить о том, что подтверждается информация об аварии, неправильно. Это может нарушить требование законодательства, – сообщил главный государственный экологический инспектор Рауан Тураров.

Экологи будут проверять причину превышения предельно допустимой концентрации хлора в Усть-Каменогорске в течение 16 дней, до 5 января 2022 года.

В Комитете экологического регулирования и контроля уточнили, что ситуация уже локализована.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников