Открытый и эффективный подход

Специалисты областного Управления сельского хозяйства предлагают внести изменения в правила субсидирования АПК.

В рамках проекта Anikor.Live представители управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по ВКО провели прямой эфир с руководителем Управления сельского хозяйства ВКО Владимиром Гайламазяном на тему «Актуальные проблемы в сфере субсидирования АПК».

По словам спикера, управление оказывает более 25 видов государственных услуг, связанных с субсидированием АПК. Он отметил, что большинство подзаконных актов в этой сфере несовершенны, имеются правовые коллизии и пробелы.

– Особой проблемой является частота вносимых изменений и дополнений в Правила субсидирования, которые зачастую вносятся в самый разгар сельскохозяйственных сезонов, – подчеркнул Владимир Гайламазян. – Это не совсем верно. Правила не должны изменяться в период его непосредственной реализации, так как идёт ограничение сроков и больше времени необходимо отводить обсуждению НПА с участием общественности, чтобы учитывать мнения самих сельхозтоваропроизводителей.

В ходе прямого эфира руководитель областного Управления сельского хозяйства подробно рассказал о проводимой в ведомстве работе по противодействию коррупции, недопущению коррупционных проявлений в деятельности специалистов ведомства.

В рамках эфира поступило немало вопросов. В частности, о проводимой управлением работе по разъяснению правил субсидирования сельхозтоваропроизводителей с выездом в районы. Руководитель ведомства дал исчерпывающие ответы и пообещал рассмотреть необходимость ещё более масштабных разъяснительных работ на платформах социальных приложений с учётом действующих карантинных ограничений.

Руководитель управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы по ВКО А. Бейсембаев в целях усиления работы управления по предотвращению совершения коррупционных правонарушений предложил уделять особое внимание воплощению концепции «Слышащего государства». Он призвал оперативно и эффективно реагировать на все конструктивные запросы граждан и обеспечить прозрачность и эффективность проводимой работы по направлению субсидирования агропромышленного комплекса.

Марк Касымов

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