В регионе запущен в работу ещё один проект, позволяющий контролировать расходование бюджетных средств.

Агентство РК по противодействию коррупции совместно с Центром прикладных исследований TALAP, Посольством Королевства Нидерландов и Фондом развития парламентаризма в Казахстане приступили к реализации проекта «Ашық бюджет» (открытый бюджет) на основе ранее запущенной «Интерактивной карты открытых бюджетов». Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдилдин.

Он отметил, что этот проект важен в создании проактивного гражданского общества для контроля за расходованием бюджетных средств как части превентивной антикоррупционной системы. Также проект «Ашық бюджет» станет важным шагом в дальнейшем повышении уровня финансовой грамотности граждан, их цифровых знаний.

Жигер Байдилдин подробно рассказал о проекте, подчеркнув, что он реализуется по инициативе Агентства РК по противодействию коррупции.

– Миссией проекта определено содействие гражданского общества в управлении государством через повышение осведомленности и вовлеченности граждан в формирование и расходование бюджетов, а также грамотном распределении собственных финансов, – подчеркнул он. – На сегодняшний день Фондом развития парламентаризма в Казахстане проводится обучение 68 ответственных лиц для организации мониторинга за расходованием бюджетных средств.

Кроме того, во всех регионах страны будут созданы рабочие группы и закреплены профессиональные финансисты, основной задачей которых является оказание консультаций гражданам для повышения их финансовой просвещённости.

– В ходе реализации проекта у неравнодушных граждан появится возможность проведения общественной экспертизы в целях предупреждения неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, – добавил представитель областного антикоррупционного ведомства.

Ерик Абитов