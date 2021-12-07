Открытые горячие сердца

В преддверии 30-летия Независимости Казахстана в библиотеке им. Абая провели международный слёт волонтёров «Открытое сердце» из числа студентов колледжей.

Молодые люди из разных городов Казахстана, России, Беларуси и Украины делились друг с другом лучшими волонтёрскими проектами и практиками, направленными на охрану окружающей среды, заботу о старшем поколении и детях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Традиционно 5 декабря отмечается Международный день волонтёров. Надо ли говорит, какую пользу приносит обществу труд добровольцев? Это люди с открытым и горячим сердцем, которые отдают частичку своего тепла тем, кто в этом больше всего нуждается здесь и сейчас, те, кто бескорыстно делится с другими своими знаниями и опытом, помогает по хозяйству и делает мир ярче и добрее.

Студенческая пора – самое благоприятное время для добрых дел и участия в добровольческих инициативах. И молодые люди с радостью участвуют в акциях и проектах, считая своим долгом дарить людям заботу. Вот и сейчас на слёт собрались волонтёрские отряды 80 организаций системы среднего и профессионального образования сразу четырёх стран. Несмотря на огромные расстояния между Семеем и Великим Новгородом, Санкт-Петербургом и Минском, Киевом и Витебском, студенты-волонтёры нашли общий язык.

– Слово «волонтёрство» происходит от латинского voluntarius – добровольный. Чтобы понять его значение, к словарям обращаться не обязательно. В самом слове суть – добрая воля. Значит, доброволец – это тот, кто делает что-либо хорошее и полезное по собственному желанию или призванию. Волонтёрство – это особая привилегия делать мир лучше. Главный побудительный мотив работы волонтёров – не выгода, а стремление помочь другому человеку. Поэтому нам, будущим медикам, близка и понятна идея гуманизма, заложенная в основу добровольчества. Все участники нашего волонтёрского отряда уверены, что любая безвозмездная помощь должна присутствовать в жизни каждого человека, – считает студентка первого курса Высшего медицинского колледжа «Авиценна», член волонтёрского отряда «Импульс» Шабнам Шарихова.

Уже много лет этот волонтёрский отряд из числа студентов медицинского колледжа откликается на призывы о помощи. В их копилке множество акций и проектов. Ребята помогают одиноким пенсионерам и ветеранам по хозяйству: убирают в домах, колют дрова, чистят снег, поливают летом огород. Или приходят в дом престарелых, чтобы показать подопечным концерт, измерить им артериальное давление, оказать другую медицинскую помощь, просто тепло и душевно пообщаться с пожилыми и одинокими людьми. Будущие медики – частые гости детских домов и дома ребёнка в Семее. В рамках благотворительной акции «Милосердие» добровольцы осуществляли сбор средств для воспитанников детского дома № 3, где оказывали помощь детям, имеющим инвалидность. А для ребят из младших групп этого учреждения провели развлекательно-познавательное мероприятие. Сказочные герои рассказывали детям в игровой форме о правилах гигиены и соблюдении чистоты, о мерах профилактики заболеваний.

Также волонтёры принимают активное участие в санитарной очистке города, парковых зон, помогают животным областного детского биологического центра в тяжёлый зимний период: чистят клетки и вольеры, приносят еду.

Аналогичную работу проводят тысячи добровольцев по всему миру. В этом ребята убедились, общаясь друг с другом во время международного форума. Студенты соседних городов и стран, которые не смогли приехать в Семей, общались со своими единомышленниками при помощи видеосвязи.

Обсуждали добровольческие практики по четырём основным площадкам: «Портфолио лучшего волонтёра», «Портфолио лучшего руководителя волонтёрского движения», «Творческая презентация лучшего волонтёрского проекта», итоговым стал круглый стол по обмену опытом волонтёрской деятельности «Равный обучает равного». Лучших из числа волонтёров Семея отметили грамотами, дипломами и благодарственными письмами.

Софья Соболевская

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Семей