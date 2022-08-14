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Открытие ФОКа – старт для новых побед

14.08.2022
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Этим летом ребята из города Серебрянска района Алтай не сидят дома в четырёх стенах и не играют в телефонные игры. Не встретишь их и в бесцельном времяпрепровождении на улицах. Каникулы юные серебрянцы проводят в физкультурно-оздоровительном комплексе, который распахнул свои двери в мае этого года.

Напомним, уделить особое внимание и оказать поддержку развитию массового и детского спорта поручил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в одном из Посланий народу Казахстана. Исполняя поручения Главы государства, по всей стране началось строительство спортивных объектов, в том числе и в нашей области.

Одно из сооружений, которое по праву заслуживает отдельного внимания, – физкультурно-оздоровительный комплекс в Серебрянске.

О начале и ходе строительства современного спортивного модуля мы рассказывали читателям на страницах газеты «Рудный Алтай». В мае нынешнего года ФОК распахнул свои двери и сразу же стал самым популярным местом и предметом гордости жителей моногорода.

И это вполне объяснимо. Здесь есть детско-юношеская спортивная школа, но она не соответствует современным требованиям проведения тренировок: залы маленькие, специальный инвентарь отсутствует, нет зала для командных видов спорта. Поэтому воспитанникам приходилось заниматься в средних учебных заведениях – школе имени Инюшина и Технологическом колледже. С открытием современного спортивного объекта эта проблема разрешилась – теперь юные спортсмены могут реализовать свой потенциал в полной мере.

В состав современного комплекса входят игровой зал для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, тренажёрный зал и зал единоборств, где есть всё необходимое для занятий боксом и вольной борьбой. Пропускная способность ФОКа в смену – 47 человек, количество мест для зрителей в спортивном зале – 110.

Также здесь есть открытый стадион с трибунами на 500 мест, четыре беговые дорожки на 400 метров, соответствующие международным стандартам. Думается, что даже профессиональные спортсмены, побывав здесь, позавидовали бы столь высокому уровню оснащения модуля.

– После открытия физкультурно-оздоровительного комплекса увеличилось число желающих заниматься спортом, – поделилась Зульжамал Садыкова, руководитель Детско-юношеской спортивной школы Серебрянска, чьим структурным подразделением является ФОК. – Теперь не только сами ребята, но и родители с удовольствием идут записывать детей в спортивные секции. Наши выпускники, приезжая на каникулы, продолжают заниматься спортом на новых спортивных площадках и приглашают друзей и знакомых.

Сейчас ребята занимаются в спортивных секциях по волейболу, мини-футболу, боксу и вольной борьбе. В планах – открыть новые отделения, такие как қазақ күресі, настольный теннис и баскетбол.

Параллельно решается кадровый вопрос. Так, двое воспитанников местной ДЮСШ в этом году получили дипломы и уже работают в спорткомплексе. Четыре выпускника продолжают обучение по специальности «Физическая культура и спорт» в высших учебных заведениях и колледжах области. В этом году на эту же специальность поступают ещё трое серебрянцев. После окончания обучения они планируют вернуться в родной город.

– Веду две группы, в каждой более 20 человек, – рассказал тренер-преподаватель по волейболу Аслан Нурбаев. – Если раньше мы зависели от других спортивных объектов, то сейчас получили прекрасную площадку с правильной разметкой, освещением, необходимым инвентарём. Я могу проводить учебно-тренировочный процесс в полном объёме и работать для достижения высокого результата.

Занимать только призовые места настроены и юные спортсмены. Как они отмечают, теперь для этого есть всё необходимое.

– Сейчас, когда у нас появился такой спортивный комплекс, мы будем много тренироваться, чтобы стать чемпионами, – в перерывах между тренировками поделились воспитанники отделения по вольной борьбе.

Долго ждать не придётся. Уже в этом году в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса планируется провести три областных турнира – турнир по боксу, посвящённый памяти директора ДЮСШ Серебрянска Касена Кусумбаева, традиционный турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти секретаря Серебрянского горисполкома Сеилхана Ракишева, и турнир по армрестлингу ко Дню независимости РК. В следующем году в планах организовать областной турнир по футболу.

Добавим, что с сентября спортивный модуль смогут посещать взрослые. Им будут доступны тренажёрный и спортивный залы, а также занятия фитнесом на коммерческой основе.

Александра Исаева

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Район Алтай

14.08.2022
767

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