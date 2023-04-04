Открытая модель науки

Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования (МНВО) Дархан Ахмед-Заки встретился с коллективом ВКТУ им. Д. Серикбаева.

Выступая на первой сессии Парламента РК VIII созыва Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: «Ускоренное развитие обрабатывающей промышленности возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий. Это аксиома. Поэтому казахстанская экономика должна стать наукоёмкой».

Глава государства подчеркнул, что научный прогресс необходим для роста и развития любой страны, но он может быть достигнут только при условии практического применения результатов исследований. Чтобы обеспечить полное использование научных достижений, законодателям необходимо принять всеобъемлющий закон о развитии науки.

Как сообщил Дархан Ахмед-Заки, Министерством науки и высшего образования РК разрабатывается новый проект Закона «О науке и технологической политике», где будет предусмотрена основа формирования наукоёмкой экономики нашей страны. Сейчас проводится большая работа в этом направлении, в частности, по формированию новых идей, основополагающих принципов и норм для нового закона. Данный закон станет частью ключевых направлений в реформировании науки и высшего образования страны.

В рамках этой работы, в ходе рабочей поездки в ВКО, представитель министерства посетил ВКТУ им. Д. Серикбаева для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества науки и бизнеса.

– При вузе должна быть организована деятельность по мониторингу спроса предприятий, – отметил Дархан Ахмед-Заки. – Теоретически вузы должны постоянно следить за новостями в области производства. То есть, ВКТУ будет отслеживать технологические ноу-хау во всём мире и рассматривать пути их адаптации в интересах региональных предприятий.

В ходе встречи участники обсудили тесные связи, стратегическое взаимодействие между ВКТУ и ТОО «Казцинк». Региональные представители науки и бизнеса рассказали о проводимых мероприятиях по подготовке студентов, поиску индустриальных инновационных решений.

В рамках посещения университета председатель Комитета науки МНВО ознакомился с деятельностью Центра компетенций «Smart engineering», Центра компетенций и трансфера технологий в области строительства и строительных материалов и побывал в учебной лаборатории «Киберспорта и геймификации образования» ВКТУ им. Д. Серикбаева.

Напомним, 26 января 2023 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О создании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК». Основной задачей этого высшего консультативно-совещательного органа будет определение приоритетов развития науки в стране, а также обеспечение прямого канала коммуникаций Главы государства с научным сообществом. Это один из первых шагов в формировании современной, открытой модели науки в Казахстане, которая будет строиться на принципах партнёрства государства и бизнеса.

Ерик Абитов