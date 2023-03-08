Откровенный разговор

Труд спасателей всегда заслуживает уважения и восхищения. Риск и самоотверженность работников Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области каждый раз побуждают выражать признательность этим храбрым мужчинам. Но есть в среде спасателей специалисты, чей труд связан с тонким человеческим участием и психологической помощью. Женщины-психологи держат деликатный фронт и спасают жизни наравне с мужчинами, не менее эффективно справляясь с задачами даже в самых экстремальных ситуациях.

Близится самый нежный праздник в году – 8 Марта. В этот день девушек и женщин поздравляют и благодарят за их удивительную способность сочетать в себе хрупкость и силу, лёгкость и мужество, доброту и справедливость. Многие женщины в наше время доказывают, что они далеко не слабый пол. А сила духа порой оказывается важнее физического преимущества.

Быть с теми, кто на краю

Именно поэтому в преддверии Международного женского дня хочется обратить внимание на сложную и ответственную работу специалистов, чья деликатность и тонкая эмпатия порой имеют не менее важное значение, чем самые оперативные спасательные операции.

Оксана Петрова – психолог оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО. В системе ЧС служит 12 лет. На счету молодой женщины – более 200 выездов на вызовы по оказанию психологической помощи.

– В самом начале профессионального пути меня буквально «зажёг» идеей спасения наш руководитель отряда Игорь Лапенлавский, – вспоминает Оксана Петрова. – Самоотверженность, желание прийти на помощь человеку, несмотря на риск, – для меня, как для молодого специалиста, это было подобно открытию невероятного горизонта в рабочей деятельности.

Оксана признаётся, что от своих опытных коллег смогла получить массу прикладных знаний и даже освоила азы альпинистского дела. Хотя поначалу работать в мужском коллективе было непросто. Равно как и непросто было учиться помогать людям справляться со своими проблемами.

– Помню выезд, когда парень хотел спрыгнуть с девятого этажа, – рассказывает психолог. – На месте уже были все службы города: полиция, скорая, пожарные. Поднявшись на лестничную площадку, я увидела юношу, который выбил стёкла окна и сидел, свесив ноги вниз, угрожая спрыгнуть. Я поняла, что действовать нужно максимально осторожно. Попыталась с ним заговорить, он начал кричать: «Отойдите!» Я отступила, ждала… Продолжала понемногу задавать вопросы человеку, полностью разбалансированному в данный момент. Заметила, что у него пересохли губы. Предложила воды. Отошла. Он спрыгнул с подоконника, выпил воду и стал отвечать мне. Завязался разговор. В душе переживала сильно, ноги даже подкашивались, но я этого не показывала.

В процессе разговора девушке удалось расположить к себе парня.

– Он даже позволил присесть рядом, – продолжает Оксана Петрова. – Тем временем спасатели аккуратно стали спускаться с крыши по верёвкам. Это я поняла по сыпавшимся крошечным камушкам с кровли дома. Операция началась. Я отвлекала собеседника, пока мои коллеги не достигли окна и не втолкнули внутрь здания ничего не понимающего парня. Тогда я осознала, что, когда человек стоит на перепутье, важно быть рядом и помочь ему найти весомую причину остаться в этой жизни.

Я тебя понимаю!

Оксана также участвовала в спасательной операции во время лесного пожара в Риддере.

– Когда работала с пострадавшими, то старалась помочь им почувствовать, что мир не равнодушен к их беде, что рядом есть те, кто пришёл на помощь, – акцентирует психолог. – В чрезвычайной ситуации встречаешь людей, которые испытали стресс, потерю, боль. Но человеку важно ощутить, что он в силах преодолеть это. Мы вместе проживаем истерику, агрессию, чувство страха, апатию. Крайне важно не оставить пострадавшего наедине со своим горем. Главная задача – помочь преодолеть глубокое недоверие к миру, пережить полученную травму, дать ресурс и возможность понять, ради чего жить дальше и бороться.

Не раз приходилось молодому специалисту работать с детьми.

– Главное в этом – действовать сообща с родителями, – считает Оксана. – Если ребёнок чувствует, что родитель борется, то видит, что он защищён, и всё наладится. Именно через маму и папу малыш воспринимает проблему и понимает, как с ней справиться.

К слову, психолог работает не только с обращениями жителей. Как оказалось, труд специалиста нередко требуется для поддержания здоровой атмосферы в коллективе ДЧС.

– Спасателям тоже нужны психологи, – констатирует Оксана. – Они такие же люди. Также травмируются, устают, у них тоже есть семьи и отношения. Я провожу много тренингов, занятий с коллегами. Есть у нас и кабинет психологической разгрузки для сотрудников. Психолог сопровождает спасателя на протяжении всего периода его службы. Все кандидаты на работу проходят обязательное собеседование. Психодиагностику и психокоррекцию с определённой периодичностью должен проходить каждый сотрудник, чтобы вовремя выявить и при необходимости стабилизировать какие-то возможные нарушения, которые может доставить наша действительно непростая работа.

Энергосберегающий режим

Работа психолога почти всегда требует колоссальной эмоциональной отдачи. Чтобы избежать выгорания, профессионалу следует научиться переключаться и абстрагироваться от рабочих процессов.

– Есть такое понятие, как субличности, – говорит Оксана Петрова. – На работе – я профессионал, дома – мама, с друзьями – подруга и так далее. Вот ты вышла с работы, и если «потащишь» за собой весь этот поток не очень приятных эмоций, твоя личная жизнь разрушится. Поэтому надо учиться перестраиваться. Вне работы я много смеюсь, люблю громко петь. Люблю ухаживать за садом и выращивать цветы. Дома у меня около 70 растений. Готовлю завтраки, как любая женщина.

При этом семья Оксаны с пониманием относится к её работе и старается помогать во всём.

– Мои родные уже привыкли, что, например, внезапный отъезд – это часть моей работы, – делится молодая женщина. – Папа у нас берёт обязанности мамы на себя. Двоих детей кормит, везёт в школу, в больницу, если нужно. Всё отработано, как по схеме! Да, не всегда получается быть всё время на связи, но я благодарна своей семье за терпение и поддержку.

Лилия Дроздова

Фото из архива ДЧС ВКО