Откройте краны 

Чистая питьевая вода появится в отдалённых сёлах Глубоковского района. Возведение систем водоснабжения находится на контроле у депутатского корпуса.

Как пояснил секретарь районного маслихата Акымгазы Баймульдинов, завершается установка блочно-модульных станций в сёлах Ульба-Перевалочная и Карагужиха.

– Рабочая группа по проверке качества проведения работ вместе с депутатом областного маслихата Людмилой Цыбенко побывала в этих населённых пунктах. Жители села Ульба-Перевалочная уже скоро смогут пользоваться чистой питьевой водой. На сегодня установлен модуль, пробурена скважина, ожидается установка насосов, оборудования и подключение электричества, – говорит Акымгазы Баймульдинов.

Директор подрядной организации Ерлан Жабайканов добавляет, что на завершение всех работ понадобится ещё несколько дней. Дело за малым – подвести к станции электричество.

В Карагужихе только залили фундамент и пробурили скважину. Подрядчики говорят, что в ближайшее время они установят оборудование «под крышу» и запустят систему в работу.

Отметим, что эти сёла никогда не были обеспечены чистой питьевой водой. Теперь она наконец станет доступной для местного населения.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район