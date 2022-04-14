Отговорки не согреют

В ходе очередного совещания с акимами городов и районов по итогам первого квартала 2022 года аким ВКО Даниал Ахметов ещё раз сделал акцент на работе ТЭЦ города Риддера.

Он отметил, что во время пандемии были сделаны различные послабления, но теперь настала очередь предпринимателей нести социальную ответственность. Кроме того, уже сейчас важно детально рассмотреть вопрос готовности теплосетей к следующему отопительному сезону, особенно это касается Риддерской ТЭЦ, к деятельности которой у руководства области есть много вопросов.

Глава региона дал поручение провести предварительную встречу с руководством и владельцами этого предприятия и подготовить совещание с их участием для решения всех задач, связанных с деятельностью АО «Риддер ТЭЦ».

– Это вызывает тревогу, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Я не вижу активности со стороны владельцев предприятия. Мы должны сделать всё возможное, чтобы мотивировать их к принятию незамедлительных мер.

Напомним, в Риддере осенью прошлого года работники местной ТЭЦ обратились к руководству города с открытой жалобой на политику финансового, технического и организационного управления на предприятии. По словам сотрудников, из-за большого количества уволившихся с предприятия и аварийного состояния техники на ТЭЦ возникла угроза срыва в городе отопительного сезона 2021–2022 года. Своё обращение они разместили в социальных сетях.

Тогда в руководстве АО «Риддер ТЭЦ» заверили, что предприятие полностью готово к обеспечению города теплом. Свою позицию они изложили в письме на имя акима Риддера Дмитрия Горькового.

По их данным, на тот момент предприятие провело все необходимые подготовительные работы к осенне-зимнему периоду, получены соответствующие паспорта готовности.

27 октября 2021 года был запущен в работу турбогенератор станции № 5 АО «Риддер ТЭЦ», у которого в марте 2019 года закончился парковый ресурс. В связи с этим ТЭЦ потеряла основную часть дохода от выработки электричества, что повлекло финансовые потери.

Тем не менее, был выполнен капитальный ремонт турбогенератора, а также техническое диагностирование основных элементов турбоагрегата. Как объяснили в администрации ТЭЦ, по результатам технического диагностирования, проведённого ТОО «ДиаМет ПВ», парковый ресурс турбоагрегата продлён ещё на 20 000 часов.

В руководстве АО «Риддер ТЭЦ» также подчеркнули, что размер заработной платы соответствует тарифной смете и штатному расписанию предприятия. Она выплачивается сотрудникам без задержек. Кроме того, с 2018 года ежегодно в декабре по итогам года сотрудникам выплачиваются вознаграждения в размере одного-двух окладов.

Казалось бы, объяснения исчерпывающие. Однако в канун нового 2022 года вновь произошла аварийная остановка 5-й турбины. В акимате моногорода тогда заявили, что аварийно-восстановительные работы проведены своевременно, остановка турбины не повлияла на процесс теплоснабжения города.

Анализируя цикличную ситуацию на предприятии, руководство области намерено уже сейчас детально обсудить деятельность АО «Риддер ТЭЦ». Это позволит минимизировать все возможные риски и предотвратить повторение подобных ситуаций в следующем отопительном сезоне.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции

Риддер