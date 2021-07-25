Отдых без происшествий

Лето – это пора отпусков, путешествий и прогулок. В жаркую погоду большинство проводит время на водоёмах. К сожалению, бывают случаи, когда отдых заканчивается не благополучно…

Купание в запрещённых местах, в состоянии алкогольного опьянения, переоценка собственных сил, оставление взрослыми детей без присмотра – наиболее частые причины гибели людей на водоёмах. Так, в этом году с начала купального сезона в регионе утонули уже 24 человека, из них пятеро детей.

– Спасатели, обеспокоенные такой статистикой, делают всё возможное, чтобы не допустить дальнейших трагедий, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Они патрулируют в запрещённых для купания местах, размещают в места массового пребывания людей социальные ролики и правила безопасного поведения на водоёмах, в детских лагерях организуют викторины. Однако пока каждый из нас сам не осознает, насколько важно соблюдать правила, изменить ситуацию будет трудно.

Очередной мерой профилактики гибели людей на водоёмах стала акция на одном из самых посещаемых курортов области – озере Алаколь. Стоит отметить, что ежегодно на Пёстром озере отдыхают порядка 12 тысяч людей. Здесь насчитывается более 180 баз отдыха.

Сотрудники ДЧС ВКО совместно с волонтёрами Молодёжного ресурсного центра Урджарского района запустили 24 воздушных шара как дань память погибшим на водоёмах области и для привлечения внимания отдыхающих к культуре безопасности на воде.

Также в рамках акции «Безопасный пляж» спасатели и волонтёры проинформировали отдыхающих о правилах поведения при купании и вручили им тематические памятки. Они ещё раз напомнили, что ответственность за жизнь и здоровье лежит на плечах самого человека. Стоит помнить, что безопасность детей – также забота взрослых.

Добавим, что в Восточно-Казахстанской области с предпринимателями заключено 17 меморандумов по закреплению пляжей за владельцами баз отдыха.

– Речь идёт о грамотной организации отдыха, в том числе и об обязательном наличии на акватории спасателей, – пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО. – Закрепление пляжей обяжет владельцев нести ответственность за отдыхающих. А в случае гибели на водоёме на этом пляже и вовсе могут запретить купаться.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО