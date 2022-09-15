Отчитайся вовремя

15 сентября 2022 года – последний день сдачи декларации о доходах и имуществе физического лица формы 270.00, подаваемой в электронном виде, за 2021 год.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области главный специалист Управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов ВКО Жанар Айтжанова сообщила: с этого года казахстанские госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги будут ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе физического лица по форме 270.00.

– В 2021 году в Восточно-Казахстанской области на первом этапе всеобщего декларирования 58 959, в том числе по области Абай – 28 451, государственных служащих и лиц, к ним приравненных, сдали декларацию об активах и обязательствах физического лица формы 250.00. В текущем году все эти лица обязаны сдать декларацию о доходах и имуществе физического лица формы 270.00, – пояснила Жанар Айтжанова.

Как было отмечено, декларацию о доходах и имуществе физического лица в этом году обязаны сдать следующие лица:

— лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

— лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

— лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

— лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Так, по состоянию на 9 сентября 51 040 граждан, в том числе по области Абай – 24 839, уже выполнили свои обязательства и сдали декларацию.

– Также напоминаем, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением. При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП, что на сегодняшний день составляет 45945 тенге, – резюмировала Жанар Айтжанова.

Наргиз Еркінбекова