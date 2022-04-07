Отборное зерно для весенней пашни

Строгая проверка качества посевного материала в аграрном секторе Восточного Казахстана продолжается в соответствии с установленным графиком. На сегодня специалисты проверили около 86 процентов от общего объёма семян, подлежащих экспертизе.

Отметим, что такая проверка семян перед очередными весенне-полевыми работами в Восточно-Казахстанской области является привычной процедурой для аграриев и экспертов. Качественный семенной материал служит для фермерских и крестьянских хозяйств, крупных компаний залогом хорошего урожая по итогам сезона.

В деловом ритме

Как рассказал руководитель Восточно-Казахстанского филиала АО «КазАгрэкс» Бердыбек Слямов, в нынешнем году темпы работы профильных лабораторий по проверке семян, как и в прежние десятилетия, вселяют уверенность, что поставленные задачи будут выполнены своевременно.

– По состоянию на первое апреля 2022 года коллектив филиала уже произвёл проверку 86 процентов всех семян, подлежавших экспертизе, – говорит Бердыбек Слямов. – За оставшееся время работа будет полностью завершена. Это становится возможным благодаря хорошо продуманной и квалифицированной работе персонала всех лабораторий.

Добавим, что в текущем году уделяют повышенное внимание вопросам качества семян различных культур в сельском хозяйстве ВКО. Профильное управление ещё в середине зимы делало акцент на соответствующей работе в разрезе городов, районов и сельских округов. На уровне Правительства республики, Министерства СХ РК, в связи с заметным влиянием геополитических событий на экономику, предприняты меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке, производстве продукции.

– На протяжении многих лет головная компания и наш филиал АО «КазАгрэкс» в Восточно-Казахстанской области тесно и плодотворно сотрудничают с МИО, Управлением сельского хозяйства ВКО, – говорит Бердыбек Слямов. – В помощь крестьянским, фермерским хозяйствам, другим крупным компаниям реализуется бюджетная программа проверки качества семян. Благодаря ей аграрии имеют возможность на бесплатной основе осуществлять экспертизу семян. Это большое подспорье для сельских тружеников.

По его информации, на основе тендерных процедур коллектив выиграл право на оказание услуг по проверке семян для аграриев региона и занят работой вплотную.

Бисерные зёрна

Что посеешь, то и пожнёшь. При худшем сценарии, когда семена не соответствуют кондициям, может вообще ничего не вырасти. Либо будут проплешины, междурядья, иные недостатки от худого семени и плохой агротехники. Потому подобных изъянов нужно избежать изначально.

Здесь особая надежда на специалистов, работающих в лабораториях в областном центре, городах и районах. В их числе Ольга Третьякова, Шамшия Курмангалиева, Шынар Аугамбаева, Гульнур Амангельдина, а также их опытные коллеги, которые трудятся на местах.

Сотрудники лабораторий, словно Золушки из сказки, тоже заняты тем, что перебирают различные зёрна с утра до вечера, без устали и малейшей доли сомнения в необходимости, важности и безусловной пользе такого труда. Во многом он является по-настоящему ручным, зависит от внимания людей, зоркости, внутреннего чутья и таланта. В этом их отличие от самой умной и современной машины, не способной заменить в скрупулёзной и ажурной работе.

Как нам рассказала главный специалист-методист по семенной экспертизе ВК филиала АО «КазАгрэкс» Ольга Третьякова, проверкой качества семян занимаются девять лабораторий. В масштабах области они в достаточной мере закрывают все потребности аграриев в услугах экспертизы.

– В целом, нельзя сказать, что нынешний сезон для нас в чём-то является особенным, – говорит Ольга Третьякова. – Мы всегда проводим хорошую подготовительную работу, и трудностей в дальнейшем процессе почти не возникает. В плане сроков весенне-полевых работ происходят сдвиги. Нынче была относительно мягкая зима, также мало снега, и потому сев, наверное, начнётся раньше обычного. Значит, мы должны до начала мая завершить проверку всех семян.

Тепло и холод

Помещения лабораторий в областном центре плотно и компактно заставлены специальным оборудованием. В их числе, в первую очередь, бросаются в глаза металлические шкафы, напоминающие обычные холодильники. Однако это термостаты, в которых содержатся в ёмкостях различные семена, проверяемые на всхожесть. Из каждой партии берётся одна контрольная единица, затем испытывается в специально заданных людьми условиях.

– Семена проверяются по пяти показателям, – рассказала Ольга Третьякова. – Это чистота, влажность, всхожесть, заселённость вредителями и масса тысячи семян. Здесь, в термостатах, коллеги определяют конкретно всхожесть.

Как рассказывает заведующая Усть-Каменогорской семенной лаборатории Шамшия Курмангалиева, сейчас в термостатах находятся семена подсолнечника, зерновых культур, многолетних трав. В специальной посуде семена, обёрнутые во влажную бумагу, дающие едва различимые всходы. Это почти настоящие уроки по биологии и химии.

– В термостатах для всех семян задаётся определённая температура, к примеру в 20, а затем в 30 градусов тепла, – говорит Шамшия Курмангалиева. – Поочередно семена из одной температурной среды переставляем в другую. По соседству стоят холодильники, они нужны для иной цели. Когда требуется свежее зерно сразу после уборки вводить в нормативное состояние покоя, на время ставим в холод.

Вновь тут напрашиваются сравнения с кропотливой и упорной работой с зёрнышками, как с мелким бисером, а существенная разница в том, что это живой материал. Он в тёплой и влажной земле призван ожить, пустить нежные всходы, обернуться в конце сезона литыми зёрнами хлеба.

Решают кадры

Наши собеседницы имеют солидный стаж работы по профилю и огромный опыт, составляют костяк коллектива вместе с коллегами из городов, районов и сёл области. Это залог стабильных показателей и пример для остальных. Не так давно в их ряды влилась Шынар Аугамбаева, однако, как биолог по образованию, адаптировалась очень быстро, является ведущим семенным экспертом в лаборатории.

– Мы с коллегами в лаборатории заняты общим делом и сейчас оформляем документацию на многолетние травы, семена которых проходят проверку качества, – рассказала Шынар Аугамбаева. – Каждая бумага заполняется от руки и учитывает множество параметров в цифрах и данных.

Даже со стороны видно, насколько сосредоточены на своей работе специалисты, от которых требуются знания, опыт, навыки, профессиональный подход. Специфика её по душе и по силам не каждому молодому кадру. Всё-таки они есть в коллективе. Гульнур Амангельдина отучилась в известном аграрном вузе на бакалавра и магистра, сейчас здесь осваивает профессию агрохимика.

– Мы оказываем услуги по агрохимическому анализу почвы, – говорит она. – Это нужно для повседневной работы каждого агрария, чтобы в точности знать, каких веществ в ней не хватает, вносить удобрения.

Есть также целая линейка других услуг, к которым прибегают хозяйства, компании, предприятия переработки и другие партнёры при продаже продукции, поставках её на экспорт, для реализации, покупки на внутреннем рынке.

Связь времён

По словам руководителя филиала, иногда молодые кадры, набравшись опыта, стремятся к дальнейшему росту, более высокой мотивации и раскрытию потенциала. Это обычный процесс, их место занимают другие.

В любом случае, преемственность поколений должна сохраняться, без неё и узкой специализации сейчас никуда. В частности, известный и уважаемый ветеран Людмила Михайловна Пилипенко находится на заслуженном отдыхе и зашла в гости. В коллективе она проработала почти всю жизнь, в её трудовой книжке было всего две записи. На рабочем месте она стала профессионалом своего дела. В разгар рабочего дня многих коллег на месте не застать, но это не беда. Они находятся на выезде, на отгрузке вагонов, оформляют сопровождающие бумаги, заняты до предела.

Наличие заказов, необходимых объёмов работы вселяет в людей уверенность в востребованности их услуг. В масштабах области по бюджетной программе нужно обеспечить проверку качества около 85 тысяч тонн семян. Напомним, что она находится на заключительной стадии. Большая часть посевного материала отвечает высокому классу, что вселяет надежду на хороший урожай в сезоне 2022 года.

Сейчас в стране взят курс на развитие семеноводства, делается акцент на науке, кадрах. Головная компания присуждала звание лучших в стране филиалу в ВКО и его руководителю. Это есть признание невидимой постороннему глазу, но такой важной, для всех нас нужной работы коллектива.

Меир Токобаев

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