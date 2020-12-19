От Золотой Орды до современного Казахстана 

Круглый стол «Преемственность традиций государственности: эпоха Алтын Орды – Казахское ханство – Алашская автономия» прошёл в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Заявленная тема актуальна не только для историков, но и для искусствоведов, художников, работающих с сюжетными картинами. Ведь для более достоверного изображения тех или иных исторических событий необходимо достаточное количество информации.

Перед участниками встречи стояла задача прояснить ключевые моменты отечественной истории. К слову, основные доклады были представлены в онлайн-режиме. Так, посредством платформы ZOOM принять участие в дискуссии смогли учёные из Нур-Султана, Алматы, Костаная и Семея.

Лично встретились с сотрудниками музея заслуженный деятель образования РК, кандидат исторических наук, доцент ВКУ имени С. Аманжолова Маратбек Аканов и старший преподаватель кафедры истории Казахстана и социально-политических дисциплин факультета гуманитарного образования ВКТУ имени Д. Серикбаева Амантай Джаксылыков.

– Мероприятие было организовано в рамках празднования 750-летия Золотой Орды, – отметила директор ВКМИ, модератор Бекайым Уябаева. – Обсуждаемая тема чрезвычайно важна для музея. Так как при подготовке экскурсий и выставок мы обнаружили, что в наших фондах не хватает картин, повествующих зрителям о конкретных исторических событиях.

В ходе круглого стола было представлено множество интересных и содержательных докладов. Среди них важно отметить выступление доктора исторических наук, директора Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова Зиябека Кабульдинова.

– Традиция государственности на территории Казахстана существует на протяжении более чем 2,5 тысячи лет, начиная от древних сакских племенных союзов. Это аксиома, и она никакому обсуждению не подлежит, – сказал Зиябек Кабульдинов.

Учёный рассказал о том, какая связь есть между Золотой Ордой и Казахским ханством. По его словам, казахи являются одними из самых главных и непосредственных потомков величественных правителей Золотой Орды или Улуг Улуса. К слову, об этом писал и этнограф, фольклорист, просветитель Чокан Валиханов.

В качестве доказательства спикер привёл несколько фактов. К примеру, о том, что Джучи, которого считают основателем Улуг Улуса, погребён на территории современного Казахстана, а именно в Улытауском районе Карагандинской области.

– В 1269 году Таласский курултай проходил на территории современной Жамбылской области, сопредельной Кыргызстану. Тогда три потомка Чингисхана объявили о том, что отныне они являются правителями отдельных государств, независимых от Каракорума – центра Монгольской империи. Это ещё один момент, доказывающий прямую преемственность, – добавил Зиябек Кабульдинов.

По словам кандидата филологических наук, директора Научно-исследовательского института «Алаш» ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва Султан-Хана Аккулы, этот круглый стол логически и исторически заслуживает названия «Преемственность традиций государственности: эпоха Алтын Орды – Казахское ханство – Алашская автономия». Поскольку все эти три эпохи казахской государственности имеют между собой непреходящую общность, общие социально-этнические корни и преемственность.

– Из всех признаков самым важным является государствообразующий социум, носители государственности – это различные кочевые и осёдлые тюркские племена и роды с единым языком, культурой и формой хозяйства, – считает Султан-Хан Аккулы.

С докладчиками согласился и доктор филологических и философских наук, профессор Алмасбек Абсадык. В своём выступлении он рассказал, что одним из доказательств преемственности между Казахским ханством и Золотой Ордой является фольклорное наследие.

– Если говорить о том, какие легенды и эпосы эпохи Золотой Орды дошли до нас, то в первую очередь на ум приходит эпос «Едіге батыр». Особое место занимают и легенды о Жанибек хане, – подчеркнул Алмасбек Абсадык.

Кроме того, во время круглого стола выступили доктор исторических наук, профессор, доцент политологии, академик Академии социологии РК Буркитбай Аяган и кандидат исторических наук, профессор Университета Шакарима Амантай Исин.

Стоит отметить, с виртуальной версией мероприятия широкая аудитория может ознакомиться на страницах музея в социальных сетях и на YouTube-канале. Также, по словам модератора Бекайым Уябаевой, планируется издание электронного сборника докладов участников.

Напомним, 30 ноября в большом зале Восточно-Казахстанского музея искусств открылась выставка «Стрела истории». Событие было посвящено Дню Первого Президента РК, Дню независимости РК и 750-летию Золотой Орды.

Вниманию зрителей представлены 33 работы отечественных художников. Это и живопись, и графика, а также гобелены. Каждый из экспонатов представляет собой частичку истории становления независимого государства. По словам сотрудников музея, в этом случае мастера кисти выступают в качестве исследователей прошлого.

– Экспозиция выстроена в хронологическом порядке и символизирует стрелу истории, – поделилась специалист музея Лариса Мартынова. – Картины из фондов Восточно-Казахстанского музея искусств и частных коллекций казахстанских художников образно представляют неимоверно долгий и сложный путь казахского народа от первых родоплеменных объединений до единого суверенного государства.

Выставка порадует посетителей работами, посвящёнными первым кочевникам и сакской царице Томирис. Здесь можно встретить сюжеты эпохи Золотой Орды и современного Казахстана. Вместе с тем гостям понравятся портреты таких прославленных личностей, как Абай Кунанбайулы, Шакарим Кудайбердиев, Абу Наср аль-Фараби, Сакен Сейфуллин.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева