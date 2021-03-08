Праздник

От всей души!

08.03.2021
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Необычный подарок для своих землячек подготовили читатели ВК областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан. 

В преддверии Международного женского дня в стенах библиотеки они провели небольшое творческое поздравление-концерт. 

В «музыкальной открытке» «О, женщины, вам имя – совершенство» на двух языках прозвучали хиты прошлых лет, а также современные. Стихи и проза, песни и поздравления были адресованы не только читательницам и сотрудницам библиотеки, но всем милым и прекрасным дамам. Видеозаписи этих тёплых и искренних поздравлений можно просмотреть в аккаунтах учреждения в социальных сетях.  

Дмитрий Одинцов 

Фото из открытых источников

08.03.2021
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