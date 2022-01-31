От теории к практике

В Аягозском районе проходят ротно-тактические учения, максимально приближенные к реальным боевым действиям.

По информации пресс-службы Аягозского гарнизона, они проводятся в соответствии с боевым планом зимнего учебного периода. Основной целью подготовки личного состава на Майлинском полигоне является проверка боеготовности рот, их совместимости и оценка практической работоспособности военнослужащих, а также практическая подготовка.

Как отметили офицеры, также важно повышать квалификацию и опыт командиров, учить их грамотному управлению и принятию правильных решений.

– Сегодня мой взвод успешно выполнил боевые задачи и добился высоких результатов, – поделился командир взвода 3-го танкового батальона танковой бригады лейтенант Дарын Нурмаганбетов. – Во время стрельб из боевых машин и штатного оружия молодые бойцы свободно применяли полученные теоретические знания и точно выполняли боевые команды.

По мнению военнослужащих, учения положительно сказываются на укреплении теоретических знаний личного состава, обмене опытом новобранцев и качестве выполнения боевых задач воинскими подразделениями.

– Я впервые участвовал в реальных боевых учениях с личным составом роты и выполнял боевые задачи, – рассказал рядовой Абдрали Мухтар. – Для меня важно закаляться и оттачивать свои навыки во время таких тренировок.

Ерик Абитов

Аягозский район