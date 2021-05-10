От слов – к конкретным делам

В Усть-Каменогорске прошла XXVII отчётно-выборная конференция городского филиала партии Nur Otan.

В ней приняли участие председатели первичных партийных организаций и активисты партии. Отметим, что в связи с ограничениями из-за пандемии 90 процентов делегатов участвовали дистанционно – в онлайн-режиме.

На конференции был представлен отчёт о работе Политического совета городского филиала партии в 2019–2020 годах, определены задачи на предстоящий период. Вместе с тем сформированы новые составы Политического совета и назначены делегаты на очередную XXV конференцию Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan.

– Прошедшие годы для нашей партии, и в частности, для Усть-Каменогорского филиала были насыщенными. Партия оказывала большую помощь гражданам в преодолении трудностей, связанных с пандемией, – сообщил председатель городского филиала партии Nur Otan, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – 19 307 жителей по инициативе партии получили выплаты в размере 50 тысяч тенге, общая сумма денежной помощи составила 965 миллионов тенге. Также более семи тысяч ветеранов и тружеников тыла получили продуктовые наборы.

Он отметил, что проведена первая в стране кампания праймериз, по итогам внутрипартийных выборов составлен партийно-кадровый резерв из 36 человек. По итогам выборов, прошедших 10 января этого года, за кандидатов от партии Nur Otan проголосовали 85 процентов избирателей Усть-Каменогорска. 19 нуротановцев получили мандаты депутатов городского маслихата. Аким города подчеркнул, что самая главная задача партии и партийцев – обеспечить чёткое выполнение всех задач, определённых в городских предвыборных программах партии.

– Городской партийной организацией и первичными партийными организациями проводится планомерная работа по реализации программных документов и установок центрального аппарата партии Nur Otan. Успешно проведены предвыборные агитационные кампании в рамках выборов Президента РК в 2019 году, а также Мажилиса и маслихатов всех уровней в 2021 году, – отметил член Бюро политического совета Усть-Каменогорского филиала партии, секретарь городского маслихата Александр Светаш. – Проведена большая работа в рамках праймериз, для участия в которых подали заявление 108 человек, всеми кандидатами проводилась активная агитационная работа.

Он также подчеркнул, что на заседаниях рассматриваются и вопросы, вызывающие общественный резонанс, уточнив, что работу в этом направлении следует усилить для оперативного реагирования партийных органов на проблемные вопросы.

– В 2019–2020 годах в рамках проекта «Бақытты отбасы» адресную социальную помощь получили 944 семьи (это более восьми с половиной тысяч человек), из них 514 – это многодетные семьи. В 2020 году – 862 семьи, 266 из которых – многодетные, – рассказал Александр Светаш. – В рамках проекта «Безбарьерное будущее» в 2019 году проведена адаптация 81 объекта, в 2020 году – 78. Всего в Усть-Каменогорске частично адаптированы 408 объектов и до 2025 года будет адаптировано ещё порядка 400 объектов. В рамках проекта «Атамекен» на постоянной основе проводится мониторинг хода строительства жилых домов, выявленные недостатки рассматриваются с участием членов комиссии партийного контроля.

Одним из важных направлений деятельности городского филиала партии Nur Otan является работа с населением, с обращениями от граждан и организация приёмов руководителями местных исполнительных органов и депутатами маслихатов жителей по личным вопросам. В 2019 году в общественную приёмную филиала партии поступило 704 обращения, руководителями госорганов и депутатами проведено 250 приёмов граждан. В 2020 году – 559 обращений и 196 приемов жителей. По всем поступившим вопросам даны соответствующие разъяснения, а те, где требуется дополнительное решение, взяты на контроль до окончательного исполнения.

В ходе встречи проанализированы такие вопросы, как повышение слаженности партийной работы, укрепление связей с населением, а также поставлен ряд конкретных задач по активизации работы перед первичными партийными организациями и советами при городском филиале.

Дмитрий Одинцов

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