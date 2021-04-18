От слов – к делу

В ВКО утверждён состав 12 региональных Общественных советов по контролю за исполнением предвыборной программы партии Nur Otan.

На заседании бюро политсовета Восточно-Казахстанского областного филиала партии обсудили поставленные председателем партии Нурсултаном Назарбаевым задачи по обеспечению системного контроля за исполнением предвыборных обещаний партии, мониторинга эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств.

– В обязанности советов входит контроль за точным и своевременным исполнением обещаний, данных в предвыборной программе, – отметил председатель ВК областного филиала партии Nur Otan, аким области Даниал Ахметов. – Работа советов проводится публично, с учётом общественного мнения, а также исходя из анализа обращений граждан, поступивших в общественные приёмные партии.

Также на бюро политсовета утверждены кандидатуры председателей и составы региональных общественных советов: по противодействию коррупции; защите прав семьи, женщин и детей; вопросам занятости и социально уязвимых слоёв населения; образованию и науке; здоровью нации; развитию аграрного сектора; поддержке молодежи; экологии; региональному развитию; экономике и поддержке предпринимательства; также регионального совета «MIRAS» и комиссии регионального партийного контроля.

В состав этих советов кроме депутатов и активных членов партии вошли представители неправительственных организаций, эксперты, аналитики, лидеры общественного мнения и др.

Вместе с тем утверждён график проведения отчётно-выборных собраний первичных партийных организаций и проведения отчётно-выборных конференций филиалов партии. К слову, во время их проведения будут переизбраны составы политического совета и его бюро, контрольно-ревизионной комиссии и бюро первичных партийных организаций, в связи с истечением сроков полномочий выборных органов филиалов партии.

Ева Ким

Фото ВКОФ партии Nur Otan