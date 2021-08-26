От школы передачи знаний – к школе развития

Традиционное августовское совещание педагогов Восточного Казахстана состоялось в духе требований времени и быстро меняющейся жизни в формате онлайн. В его рамках подведены итоги прошлого и определены задачи на новый учебный год.

В предстоящий период до 2025 года в регионе будет построено 26 новых школ, в сферу образования региона направляются значительные средства для обеспечения высокого качества знания у школьников. На этих и других значимых фактах сделал акцент в своём выступлении заместитель акима Восточно-Казахстанской области Азамат Мухамедчинов, а также рассказал о путях развития важной сферы социально-культурной жизни.

В совещании учителей принимали участие почётные гости – депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Унжакова, председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, заместитель директора гуманитарного фонда «Дегдар» Жанат Сексенбаев, директор проектов и программ фонда «Дара» Марал Шешембекова, генеральный директор АО «Айтас kz» Серик Толукпаев, исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. Кроме того, представители акиматов городов и районов области, руководители отделов образования на местах, представители родительской общественности, педагоги, социальные партнёры, истинные друзья школы.

«Пандемия многое поменяла в нашей жизни, но мы продолжаем работу над главной задачей – это повышение качества знаний, воспитание настоящих патриотов страны, обеспечение безопасности и сохранение здоровья детей. От всего сердца хотим выразить слова признательности за ваш неоценимый труд, отважную работу, горячее желание при любых обстоятельствах быть опорой нашим детям. Высказать слова благодарности социальным партнёрам, всем, кто поддерживал систему образования в трудную минуту». Такие пожелания высказаны в ходе совещания.

От имени акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова благодарственное письмо адресовано Председателю попечительского совета гуманитарного фонда «Дегдар» Дариге Назарбаевой за оказание благотворительной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За счёт средств фонда в детском доме № 8 в Семее оборудованы учебные кабинеты.

Также отмечено благодарственными письмами акима области активное участие в социальном партнёрстве ряда предприятий, бизнесменов, меценатов области и страны. В то же время не остались без внимания учителя региона, для повышения статуса которых, материального и морального стимулирования акиматом области делается очень многое. Высоко оценён упорный и успешный труд педагогов, их воспитанников, а также победы на международных олимпиадах, конкурсах, других творческих состязаниях.

«Рудный Алтай» уже сообщал, что по поручению главы региона Даниала Ахметова в Риддере заместитель акима области Азамат Мухамедчинов вручил ключи от новых домов горожанам, оставшимся без жилья во время лесного пожара. В числе земляков, первыми получивших комфортное жильё, – Екатерина Коробейникова, которая воспитывает двух детей. Она в режиме онлайн выразила огромную признательность руководству области, а также всем неравнодушным людям за оказанную поддержку, все виды возможной, беспрецедентной помощи государства и общества. Отметим, что всё это просто чудесным образом произошло ещё до начала нового учебного года у детей. В этом кроется нравственный урок для взрослых и детворы.

В интересном насыщенном докладе руководителя Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадиловой, выступлениях коллег, почётных гостей есть очень много познавательного для ума, текущей, перспективной работы в сфере просвещения. Подробнее об этом мы расскажем в последующих номерах нашей газеты.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета