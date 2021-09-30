От шашек до мыловарения

В Коростелёвской средней школе Бородулихинского района открылся дворовый клуб творчества и развития Creative.

Идею создания дворового клуба, работа которого направлена на развитие творческих способностей детей и подростков, инициировал руководитель сектора организационных работ и поддержки молодёжных инициатив Молодёжного ресурсного центра ВКО Данияр Жунусов.

Воплотить идею в жизнь удалось на средства гранта, полученного от НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», в рамках реализации проекта «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления».

– Я и сам когда-то учился в этой школе, позже работал учителем русского языка и литературы. Поэтому мне известно нынешнее состояние и возможности этого учебного заведения, – говорит Данияр Жунусов. – Несколько лет назад здесь появился кабинет робототехники. Помимо этого других развивающих кабинетов для детей не было. Основной целью нашего клуба является развитие интеллектуальных и творческих навыков школьников из малых сёл, организация досуга молодёжи и учащихся, формирование их активной жизненной позиции.

В церемонии открытия приняли участие директор Молодёжного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова, исполнительный директор ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО» Ольга Бобрышева, аким Бакинского сельского округа Эльдар Бергенев. Также в число участников вошли директор школы Галина Морозкина, директор Молодёжного ресурсного центра Бородулихинского района Диляра Хасенова, руководитель районного отдела внутренней политики Медет Жайдарбеков, педагоги школы и спонсоры.

Отметим, в дворовом клубе Creative открыты студии интеллектуального развития школьников и молодёжи Intellectum, «Шахматы, шашки, тогызкумалак», «Кубик Рубика» и «Мыловарение».

– Уверен, что этот клуб будет стремительно развиваться и вскоре там появятся новые кружки. Вести его работу будут педагоги Коростелёвской средней школы Айгуль Байгужинова и Халида Сарманова, – добавил Данияр Жунусов. – Вместе с тем заключены трёхсторонние меморандумы о спонсорской помощи с восемью индивидуальными предпринимателями и двумя крестьянскими хозяйствами. В течение пяти лет они будут оказывать материальную поддержку клубу, приобретая всё необходимое для занятий.

После торжественной церемонии организаторам и спонсорам были вручены благодарственные письма от акима Бородулихинского района и директора Молодёжного ресурсного центра ВКО.

Гульжан Естаева

Фото МРЦ ВКО

Бородулихинский район