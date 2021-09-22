От села до села

В Курчумском районе населённые пункты расположены далеко друг от друга, поэтому вопросы пассажирских перевозок для местных жителей всегда актуальны.

Для удобства и доступности населению ежегодно проводятся конкурсы на обслуживание самых востребованных маршрутов. Кроме того, выделяются субсидии на поддержку перевозчиков, выигравших конкурс и обслуживающих маршрут.

По информации отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог района, в этом году были проведены конкурсы на обслуживание пяти маршрутов. В их числе: Акбулак – Маркаколь, Курчум – Каратогай, Курчум – Акбулак, Курчум – Аксуат. Пятым стал маршрут по перевозке пассажиров внутри села Курчум. Он единственный, по которому определился перевозчик. По другим четырём названным маршрутам в ходе объявленных конкурсных процедур не поступило ни одной заявки на участие.

Ещё раньше был заключён договор с перевозчиком на 2018–2022 годы на обслуживание маршрута Курчум – Калжыр – Маркаколь. Таким образом, в настоящее время в районе работают на двух маршрутах два перевозчика, чья деятельность субсидируется из бюджета.

На прошедшем заседании Курчумского акимата одним из главных на повестке дня стал вопрос о состоянии пассажироперевозок в районе. Профильному отделу, сельским акимам рекомендовано изучить востребованность населением разных сёл курсирования микроавтобусов, на которых они смогут добираться до районного центра и обратно. Доверительные встречи с сельчанами помогут выявить истинную картину. В иных случаях потребности в пассажироперевозках по некоторым маршрутам, действительно, нет.

С другой стороны, их наличие помогает сэкономить деньги сельчан. К примеру, цена одного билета в автобусе, что развозит людей по Курчуму, составляет 100 тенге. Тариф местных таксистов за один переезд 300 тенге. От центра села до окраинного микрорайона Юбилейный поездка на такси облегчит кошелек на 400–500 тенге. Цена автобусного билета на рейс Курчум – Калжыр – Маркаколь – 1500 тенге. Тот же маршрут на такси обойдётся в два раза дороже.

Одной из мер по развитию пассажироперевозок в районе должно стать строительство автостанций в районном центре и селе Маркаколь. Таковых до сего времени в этих населённых пунктах не было. Строительство либо оборудование под автостанцию уже имеющихся зданий должно быть завершено до 1 ноября текущего года.

Бек Нигметов

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Курчумский район