От простого – к сложному

Чтобы сделать комфортной жизнь семейчан и жителей близлежащих сельских округов, нужно решить накопившиеся коммунальные и инфраструктурные вопросы. В ближайшие пять лет на это потребуется не менее 186 млрд тенге.

Об этом заявил аким Семея Бакытжан Байахметов во время отчётной встречи с жителями левобережной части города.

По поручению акима ВКО Даниала Ахметова в Семее сделан глубокий анализ проблемных вопросов, которые так или иначе влияют на комфорт и качество жизни жителей города и сельских округов. Как оказалось, чтобы решить их в ближайшую пятилетку, необходимы инвестиции в сумме 186 млрд тенге.

Большая часть из этих средств необходима для строительства жилья и социальных объектов – 61,7 млрд тенге, ремонт дорог и мостов потребует 52,1 млрд тенге. Решение проблем водоснабжения обойдётся в 18,4 млрд тенге, а ремонт и модернизация объектов теплоснабжения – 12,5 млрд тенге. Кроме того, по словам градоначальника, уже в ближайшие годы возникнет необходимость в дополнительном источнике тепловой энергии. Иными словами, в городе нужно построить новую ТЭЦ на правом берегу Иртыша.

– Серьёзные инвестиции необходимы и для строительства школ – 13,1 млрд тенге, обеспечения занятости и социального обеспечения граждан – более 11 млрд тенге. По 3,8 млрд тенге требуется для развития работы общественного транспорта и обновления инфраструктуры городских окраин, дачных массивов, сельских округов и посёлков. Последний вопрос, кстати, требует отдельного бюджета и тщательной проработки, – пояснил Бакытжан Байахметов.

Однако это в идеале. Пока же, чтобы обеспечить Семейский регион всем необходимым в кратчайшие сроки, ни у города, ни у области таких финансовых возможностей нет. Поэтому аким Семея сделал акцент на более реальных проектах, которые планируется реализовать уже в текущем году.

Так, в агропромышленном комплексе на базе ТОО «SEMEY QUS» продолжится реализация проекта по увеличению производительности товарного яйца до 22 млн штук в год на сумму 800 млн тенге. Кроме того, для производства масличных, кормовых и зерновых культур ТОО «BA Agro Invest Group» планирует посеять 1500 га масличных и 500 га зерновых культур. Сумма проекта оценивается в 1 млрд тенге. Планируются крупные проекты и в промышленности города на сумму 15,1 млрд тенге.

По словам акима города, в 2022 году в восемь раз увеличен бюджет для обустройства мест активного отдыха семейчан и жителей сельских населённых пунктов. Если в 2021 году построили 9 площадок для активного отдыха и спорта, то в текущем их количество возрастёт до 71.

По проекту модернизации уличного освещения в текущем году будет благоустроено 100 городских улиц на сумму 1,276 млрд тенге. В 2023 году количество вновь освещённых улиц достигнет 152. В целом же ожидается, что освещённость улиц Семея составит 37%, или 438 улиц.

– Ремонт дорог в 2022 году потребует финансирование в сумме 3,7 млрд тенге с охватом 62 улиц протяжённостью 60,6 км, – сообщил Бакытжан Байахметов. – Ещё 200 млн тенге будет затрачено на грейдирование дорог 38 улиц (30 км). Таких объёмов город ещё не осваивал. Кроме того, запланированы работы по устройству 30 правых поворотов на 248 млн тенге, уширение проблемной улицы Усть-Каменогорской на 1,1 млрд тенге и ряд других ремонтных работ дорожного полотна.

Продолжится реализации проектов по строительству сетей водоснабжения на общую сумму 3,8 млрд тенге. Среди них посёлки Водный, Бобровка и Берёзовский, а также сёла Мурат, Половинки и Акбулак.

Реконструкция тепловых источников в центральной части города потребует инвестиций в сумме свыше 7,1 млрд тенге. Модернизация будет произведена в котельных «Центр», «Габбасова», «35 квартал» и «Зооветинститут».

В плане строительства жилья в Семее в 2022 году намерены сдать в эксплуатацию 263,8 тыс. кв. м, из них 37 многоквартирных домов на 181,8 тыс. кв. м, ИЖС – 75 тыс. кв. м и домов по программе «Одноэтажный Восток» – 7,5 тыс. кв. м.

В завершение встречи Бакытжану Байахметову семейчане задали более 50 вопросов. Среди поднятых тем – плохое состояние дорог, отсутствие уличного освещения, уборка мусора, благоустройство дворов, нехватка питьевой воды, движение общественного транспорта, цены на продукты питания. Людей также интересовали проблемы трудоустройства молодёжи и инвалидов.

Бакытжан Байахметов заверил, что ни один из прозвучавших вопросов не останется без ответа. Руководителям отделов и структурных подразделений даны поручения детально изучить их суть и проработать оптимальные пути решения.

Екатерина Гуляева

Семей