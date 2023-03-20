От первоклассника до доктора наук

Люди, обладающие глубокими знаниями, учёные, исследователи, педагоги – сегодня главный ресурс в мире, где главенствует научно-технический прогресс. И чтобы создать комфортные условия для развития науки и образования, государство вкладывает огромные средства и предпринимает стратегически важные шаги.

Много лет наука и образование шли рука об руку, подчиняясь одному министерству. Но пришла пора разделить их на два самостоятельных ведомства, чтобы хватило сил, времени и средств для решения всех накопившихся проблем. В первую очередь, в структуре высшего образования и науки. Так, в 2022 году начали работу Министерство просвещения РК и Министерство науки и высшего образования РК. Это позволило каждой ступени образования и науки уделить особое внимание, не оставляя на задворках важнейшие направления.

Решение о создании профильного министерства, курирующего вопросы высшего образования и науки, было озвучено Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 1 июня на юбилейной сессии Национальной академии наук.

Глава государства заявил, что в XXI веке сила и мощь государства, его авторитет на международной арене измеряются научно-техническими достижениями. Да, по сути, это реформа, благодаря которой наука и образование становятся одними из ключевых приоритетов построения Нового Казахстана.

По мнению экспертов, разделение образования и науки – шаг оправданный и давно ожидаемый. Каждое из этих направлений требует особого внимания, и даже небольшие упущения чреваты последствиями. Проще говоря, пробелы в знаниях, особенно если они будут носить системный характер, станут существенным препятствием для развития производства, сельского хозяйства, промышленности, бизнеса наконец. И всё это, в конечном итоге, негативно скажется на развитии экономики в целом.

Огромное внимание уделяется развитию сельского образования. В 2022 году в Казахстане был принят Национальный проект «Комфортная школа», который, в первую очередь, направлен на расширение сети школ в сельской местности. Так, в Восточно-Казахстанской области одним из главных вопросов системы образования остаётся сокращение количества трехсменных и аварийных школ.

По словам руководителя Управления образования ВКО Инессы Чернышёвой, до 2025 года в области будет построено 20 новых школ на 7470 мест. Это полностью покроет имеющийся на сегодняшний день дефицит ученических мест в области.

10 школ на 4200 мест будут построены в рамках реализации Национального проекта «Комфортная школа», инициированного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Но и до этого в Восточном Казахстане достаточно активно строились новые школы, в том числе в районных центрах и отдалённых сёлах и моногородах. Так, только в 2022 году в ВКО распахнули свои двери две новые школы в Риддере на 600 мест и Курчумском районе на 50 мест. Кроме того, в ВКО была открыта специализированная школа-детский сад на 111 мест для детей с особыми образовательными потребностями, из которых 72 места – для посещения детского сада и 39 – для школы. Они предназначены для обучения и воспитания детей с особыми потребностями, в частности, с аутизмом.

Одной из первых крупных реформ в области развития науки и высшего образования стала трансформация Национальной академии наук РК. В первую очередь, это касается её статуса: кузница научных кадров вновь обрела государственный статус, несмотря на то, что официально она значится как некоммерческое акционерное общество, в котором, тем не менее, стопроцентное участие государства. Академия наук снова стала централизованной структурой, где решаются вопросы национальной политики в сфере развития науки, а также разработки в области важнейших направлений социально-экономического развития государства.

Огромным шагом в реформировании образования и науки стало принятие Концепции их развития на 2022–2026 годы. В их рамках была учреждена новая Государственная премия в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы, призванная поддержать учёных, занимающихся исследованиями в области гуманитарных наук.

Отметим, что, по данным Бюро национальной статистики, на текущий момент в Казахстане насчитывается 22 665 учёных и исследователей, треть которых моложе 35 лет. Огромное внимание уделяется вопросам подготовки кадров, особенно в области инженерно-технических специальностей.

– Сегодня мы наблюдаем оторванность отечественной системы высшего образования и науки от реальных потребностей общества и экономики. Наши университеты и научные организации живут своей жизнью, которая не всегда пересекается с запросами и потребностями рынка труда и экономики. Более того, весь мир наблюдает сейчас очень быстрые и радикальные перемены на рынке труда. Чем быстрее развивается цифровизация, тем сильнее деформируется рынок труда. Некоторые профессии стремительно устаревают, вместо них появляются новые, которые требуют других навыков и компетенций, – отметил в одном из своих интервью министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

А это значит, что вузы должны пересмотреть модель образования и переходить на опережающую подготовку кадров, востребованных работодателями.

На сегодняшний день Министерство науки и высшего образования РК уже ведёт разработку региональных атласов профессий, один из которых был апробирован на уровне ТиПО в Павлодарской области. Проект предусматривал проведение комплексного исследования, по его результатам были определены 40 профессий, которые востребованы на рынке труда Павлодарской области. На основе списка установленных профессий были созданы 25 новых учебных программ, по которым обучаются студенты 15 колледжей. Кстати, разработка атласа новых профессий и компетенций была одним из пунктов предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева в 2019 году.

Подобная работа не первый год проводится и в Восточно-Казахстанской области. С 2019 года в рамках республиканского проекта «Жас маман» в объединённой Восточно-Казахстанской области на базе колледжей были открыты 10 центров компетенций.

– Центры компетенций – это своего рода синтез предприятий и колледжей, когда студенты получают не только теоретические знания, но и мощную практическую базу и могут трудоустроиться сразу после окончания обучения, – рассказал в одном из своих интервью аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Отметим, что в ВКО ведётся активная работа по снижению оттока выпускников. С 2017 года на территории области при Управлении образования ВКО «Білікті маман». За счёт средств местного бюджета выделяются образовательные гранты для оплаты высшего образования выпускникам школ ВКО. Причём делается это с учётом потребности в кадрах для экономики региона. Так, по данным КГУ «Центр профессионального образования Восточно-Казахстанской области», в целом в период с 2017 по 2022 годы за счёт средств местного бюджета выделено 2306 образовательных грантов.

По мнению экспертов, «такие проекты не только повышают доступность для казахстанцев высшего образования международного уровня, но и имеют мультипликативный эффект повышения стандартов в казахстанской «высшей школе».

Екатерина Гуляева

фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова