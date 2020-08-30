От пелёнок до костюмов

Воспитывать пятерых детей, справляться с домашними делами и развивать собственный бизнес – многим ли такое по силам? Гульнара Бексаинова из Усть-Каменогорска с лёгкостью выполняет все эти задачи.

Гульнара Бексаинова – заботливая мама четырёх мальчиков и девочки, любящая жена, а также швейных дел мастер. Карьеру швеи она начала в 2014 году, находясь в декретном отпуске. Сидеть без дела героиня нашей статьи не любит, поэтому, как только ребёнку исполнился год, поторопилась вновь вернуться к работе. Но глава семьи решил, что особой необходимости в этом нет, и она может побыть дома с малышом, пока он не достигнет трёхлетнего возраста. Вместе с тем муж предложил ей попробовать заняться шитьём и купил для этого швейную машинку.

Идея Гульнаре понравилась, и она тут же взялась за дело. Понять, что к чему,

удалось довольно быстро, в этом ей помогли различные обучающие видеоуроки. Сначала шила для членов семьи: одежду, пелёнки, подушки, позже отважилась на следующий важный шаг – дать объявление и заявить о себе.

К слову, заказчики не заставили себя долго ждать. Одними из первых стали родители детей, которые ходили в один детский сад с её сыном. Впервые многодетной маме пришлось готовить костюмы на утренник для целой группы ребят. Результат превзошёл все ожидания.

– Интерес к шитью у меня был давно. Шить и вязать нас учили ещё в детстве. Но я никогда не думала, что буду получать заказы и зарабатывать этим на жизнь, – поделилась Гульнара Бексаинова. – Тем более по образованию я учитель начальных классов. По специальности проработала пару лет и поняла, что это не моё. После получила профессию в области финансов и устроилась в банк. Одно время приходилось совмещать работу и шитьё.

В прошлом году многодетная семья узнала, что есть возможность реализовать свою бизнес-идею с помощью государственного гранта по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Гульнара и её муж решили – такой шанс упускать нельзя. Поэтому мама пятерых детей решила попытать счастье, отучилась на швейных курсах, а по итогу выиграла грант. На полученную сумму она купила новую швейную машинку, так как у старой было меньше функций, оверлок, отпариватель и манекен.

Это достижение ещё больше окрылило начинающую бизнесвумен. На свой страх и риск она решила уволиться с прежней работы и полностью погрузиться в развитие собственного дела. В этом нелёгком вопросе её поддержал муж. В результате риск оправдался.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что дела у нашей землячки идут в гору, количество заказов и новых клиентов увеличивается. Ограничивать своё творчество она не хочет, говорит, что всё зависит от пожеланий клиентов. Заказы бывают самые разные. В том числе на пошив одежды, специальных нарядов для детей, штор, постельного белья и многого другого. Большой спрос на пошив одежды в национальном стиле.

Стоит отметить, в процветании этого небольшого бизнеса есть и заслуга детей. Старшему сыну 14 лет, он всегда готов помочь маме по дому и приглядеть за младшими братьями, сестрёнкой. Поэтому сложностей с малышами у Гульнары Бексаиновой нет, несмотря на то, что самому маленькому из них всего семь месяцев.

– При желании всё и всегда можно успеть. Конечно, бывает, не хватает времени днём, поэтому шью вечерами. Раньше, когда работала в банке, занималась шитьём ночью. Я из тех, кто не любит подолгу спать, предпочитаю использовать время с максимальной пользой, – рассказала Гульнара.

Она обучает шитью и свою шестилетнюю дочь. У девочки есть неподдельный интерес к этому ремеслу. Юная Диана сама создаёт наряды для своих кукол, а также любит помогать своей маме в работе.

Цели и мечты у многодетной мамы грандиозные. В будущем она хотела бы создать собственный бренд и открыть ателье. Гульнара считает, что человек всегда должен расти, совершенствовать свои знания и навыки. Уверены, что она обязательно достигнет желаемого результата благодаря своему трудолюбию и стремлению к новым вершинам.

Гульжан Естаева