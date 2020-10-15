От оригами до витража 

Восточноказахстанские школьники приняли участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного детского творчества «Алтын қазына».

Областной этап республиканского конкурса проведён Восточно-Казахстанским научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» в дистанционном формате.

По информации организаторов, важно создать условия для развития художественных, творческих способностей учащихся, приобщения их к духовно-нравственным и культурным ценностям, систематической и целенаправленной деятельности по воспитанию и дальнейшему развитию гармоничной личности.

В конкурсе участвовали учащиеся общеобразовательных школ, победители городских и районных туров.

Так, в номинации «Изготовление изделий из бумаги: оригами, аппликация, квиллинг, папье-маше» первое место заняли Алтынай Азаматова (район Алтай), Елизавета Мушурова (Бородулихинский район), Валерия Савко (Усть-Каменогорск). В номинации «Изготовление текстильных изделий: гобелен, вышивка, батик, валяние войлока, лоскутная пластика» лучшими признаны Натали Бельская (Усть-Каменогорск), Кажымукан Нурланов, Гульжана Толкешева (Аягозский район).

Высшую ступень пьедестала в номинации «Художественная обработка дерева, кости, кожи: объёмная и плоская резьба, роспись по дереву, изделия из бересты, инкрустация (кость, металл, дерево)» заняли Владислав Булавинцев (Бескарагайский район) и Ерсултан Тлеуханов (Семей).

Нулдильда Кабыкен (Курчумский район) завоевал первое место в номинации «Художественная обработка металла: ювелирные изделия, скульптура малых форм, чеканка, ковка», а Еркежан Ахмедова (Бородулихинский район) – «Изготовление модели народной одежды с элементами национального орнамента».

Также лучшей в изготовлении скульптур малых форм из дерева, камня, глины (гончарная глина), соломы, дерева, текстиля стала Арина Чурикова (Бородулихинский район), в художественной обработке стекла – Жузгенай Султанова (Жарминский район).

Всем участникам вручены сертификаты, а победители и призёры награждены дипломами.