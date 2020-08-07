От оплаты не скрыться

Неплательщиков алиментов в ВКО трудоустраивают на ярмарке вакансий.

Заместитель руководителя Департамента юстиции ВКО Ермек Корабаев и руководитель Региональной палаты частных судебных исполнителей Адлет Бейсенбаев рассказали об изменениях в Законе Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», которые были внесены 27 июня текущего года.

В прошлом году наш регион дважды посетили депутаты Мажилиса Парламента. По словам Ермека Корабаева, был озвучен ряд предложений, которые были учтены при внесении дополнений. В приоритетном порядке внесены изменения, касающиеся выплаты алиментов, вопросов оплаты труда и взысканий в пользу государства. Именно эти темы наиболее часто становятся причиной обращения граждан с вопросами и жалобами.

В целях реализации данного закона подписан трёхсторонний меморандум (со стороны акимата ВКО, Министерства юстиции и Республиканской палаты частных судебных исполнителей). В соответствии с меморандумом должники по алиментам не только привлекаются к уголовной, административной ответственности, но и… трудо-устраиваются.

– Сейчас по статистике в работе 18525 исполнительных производств по алиментам, – проинформировал Ермек Корабаев. – Их мы разделяем на несколько групп. Одни добровольно оплачивают назначенные суммы, вторые имеют задолженность, и третьи вообще не оплачивают. Их количество составляет 382 человека. С этими лицами непосредственно работают частные судебные исполнители. Работу по их трудоустройству мы выполняем при тесном взаимодействии с инспекцией труда. На ярмарке вакансий мы трудо-устроили 70 человек. В этом году, в связи с действием ограничительных мер, ярмарка была отложена, однако частные судебные исполнители трудоустроили 30 неплательщиков на постоянную работу.

В ходе прямого эфира в рамках проекта ANTIKOR LIVE руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт отметила, что работа частных судебных исполнителей сложна, и поддержала эффективную реализацию в регионе внесённых в законодательство изменений.

По словам руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Адлета Бейсенбаева, к ним приходят многочисленные жалобы и обращения от граждан.

– Мы относимся к каждому из них с большой ответственностью, – сказал он. – Чтобы исключить коррупционные риски, мы автоматизировали систему.

Ерик Абитов