От обсуждений к действиям

Молодёжь Усть-Каменогорска может стать главной силой и авангардом в борьбе с коррупцией.

В областном центре прошла встреча «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимылдағы жастардың рөлі», участники которой обсудили роль молодёжи в противодействии коррупции.

Организаторами мероприятия, приуроченного к 30-летию Независимости Республики Казахстан, выступили КГУ «Молодёжный ресурсный центр» акимата города Усть-Каменогорска и проектный офис «Өскемен – адалдық алаңы». Для обсуждения важной злободневной темы в центре «Зерек» собрались представители молодёжных общественных организаций, активисты молодёжного крыла Jas Otan, члены городского филиала информационного штаба Антикорупционной службы и активная молодёжь города.

Встреча проходила в формате «печа-куча», популярном сейчас в молодёжной среде, а главное – позволяющем быстро и наглядно, с яркими визуальными образами и примерами, донести главную мысль.

– Нашей молодёжи в борьбе с этим социальным злом отводится особая роль, на неё возлагаются большие надежды, – отметила руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахытқызы. – Это та сила, которая способна разрушить устоявшиеся в нашем обществе негативные традиции и изменить нашу жизнь в лучшую сторону.

Встреча прошла оживлённо, с жаркими дискуссиями. Её участники сошлись во мнении, что с коррупцией нужно бороться не просто обсуждениями проблем, а конкретными действиями. Они призвали всех, кто однажды стал свидетелем такого факта, незамедлительно сообщать об этом в уполномоченный государственный орган.

Первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдилдин отметил, что если раньше борьба с коррупцией представляла выявление и расследование таких преступлений, то в настоящее время стало больше мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений, в том числе с привлечением молодёжи.

Ему задали вопрос, какими качествами должен обладать сотрудник ведомства по борьбе с коррупцией.

Представитель антикоррупционной службы ответил, что никакие особые навыки здесь не нужны. Просто нужно хорошо учиться, быть добропорядочным гражданином и патриотом своей страны.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников