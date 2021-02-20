ОТ МЕЧТЫ – К РЕАЛЬНОСТИ

Вчера в Семее состоялись общественные слушания по обсуждению проекта строительства реабилитационного центра на 150 мест.

Планируемый реабилитационный центр будет рассчитан как на взрослых, так и на детей, также предусмотрены четыре палаты для пребывания матери и ребёнка. Этот проект был нициирован акимом ВКО Даниалом Ахметовым по многочисленным просьбам семейчан. Интересы заказчика на слушаниях представлял отдел строительства Семея.

Как отметили представители проектной организации – ТОО ПИИ «Семстройпроект», реабилитационный центр для инвалидов в Семее предусматривает комплексную реабилитацию на 150 мест для пациентов с психоневрологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательной активности как с сохранным интеллектом, так и с нарушениями интеллекта. Реабилитационный центр будет работать в условиях стационара, полустационара и обслуживания на дому.

– Строительство реабилитационного центра планируется в жилом микрорайоне Карагайлы. Выделенный земельный участок расположен в юго-восточной части района, в 593 метрах от ближайшего дома. В настоящее время там произрастает 65 деревьев – 12 осин и 53 сосны. Согласно казахстанскому законодательству, если возникает производственная необходимость, то вырубка деревьев возможна с последующей компенсаторной посадкой в пятикратном размере, – пояснил техник-эколог ТОО ПИИ «Семстройпроект» Валерий Черкасов.

Инженер-эколог проектной организации Айгерим Самаш рассказала, что для сохранения окружающей среды – ведь центр фактически будет строиться в непосредственной близости от рекреационной зоны резервата «Семей орманы» –предусмотрено строительство электрокотельной, канализационно-насосной станции, бензомасло— и жироуловителей.

Сам реабилитационный центр будет представлять собой комплекс из нескольких блоков в два-три этажа, соединённых друг с другом двухэтажными переходами. Также будут построены прачечная, дезинфекционное отделение, гараж и комплексная трансформаторная подстанция.

Возведут отдельные блоки для детей и взрослых. 70 койко-мест предоставят взрослым пациентам и 80 – детям. Из них четыре места – это отдельные палаты совместного пребывания матери и ребёнка.

Отметим, что реабилитационный центр сможет принимать пациентов с разной степенью инвалидизации. Для этого будут предусмотрены специальные помещения и оборудование. Даже ванны оборудуют специальным подъёмником.

– Внутренние помещения реабилитационного центра будут отвечать всем требованиям доступной среды, где будут постоянно находиться люди с особыми потребностями, пользователи инвалидных колясок, – пояснила ведущий архитектор ТОО ПИИ «Семстройпроект» Наталья Саркеева.

Так, для удобства передвижения маломобильных пациентов внутри установят грузовые лифты, а между этажами построят специальные спуски-пандусы.

В реабилитационном центре будут функционировать отделения медико-социальной реабилитации и социально-бытовой адаптации, социально-культурный центр и служба социальной защиты.

Здесь будут проводить процедуры аэротепло— и гидролечения. Для этого предусматривается камера сухого пара с комнатой отдыха на четыре кушетки. Спроектированы зал гидрокинезотерапии с двумя лечебно-плавательными бассейнами, спортивный зал для занятий ЛФК, актовый зал на 144 посадочных места и 10 мест для инвалидных кресел, оборудованный для занятий музыкотерапией. Будут проводиться и занятия трудотерапии.

Планируется открытие лечебно-диагностического отделения, где будут консультировать психолог, офтальмолог, лор-сурдолог, реабилитолог, ортопед-травматолог, стоматолог, дефектолог, логопед, гинеколог и уролог.

Кроме стационара и полустационара в реабилитационном центре откроют отделение надомного обслуживания и социально-психологической реабилитации.

Большое внимание проектировщики уделили и благоустройству территории вокруг здания центра. Так, проектом предусмотрены групповые площадки с теневыми навесами, физкультурно-оздоровительные площадки: дорожка здоровья, площадка для волейбола, мини-футбола, тенниса, бадминтона, настольных игр, гимнастическая, стоянка для автомашин. Ну а все свободные от построек площадки будут утопать в зелени и цветниках.

В настоящее время проект находится на стадии разработки сметы, когда будет известна сумма для финансирования. Следующим этапом станет прохождение государственной экспертизы. Начало строительства реабилитационного центра в Семее запланировано на август 2021 года.

Софья Соболевская

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Семей