От малька до крупного карпа

Этой весной рыбоводами Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства (БНВХ) выпущено в пруды 22 миллиона личинок карпа. За минувшее время они превратились в крошечных мальков, которых нужно выкармливать и защищать от различных угроз.

Будущую рыбную молодь рыбоводы получили в цехе инкубации. Оплодотворенную рыбную икру поместили в инкубационные аппараты «Амур» и «Вейса».

– В течение трех-четырех дней из нее вылупятся рыбные личинки, – говорит исполнительный директор БНВХ Сымбат Ануарбеков. – Затем их транспортируют в мальковые пруды. «Переезжают» личинки в обыкновенных целлофановых мешках, куда предварительно закачивается кислород. Когда мальки достигнут веса в пять граммов, их переместят в выростные пруды. Осенью они станут сеголетками и будут весить по 15-25 граммов, достигать в длину 15-20 сантиметров. Этой молодью уже можно производить зарыбление водоемов.

Рыбовод Калибек Журтыбаев рассказал, что кормят мальков один раз в сутки – утром.

Корм под названием «Aller Aqua» – это гранулы датского производства. Пока мальки крошечные, рыбоводы насыпают его вручную в воду вдоль береговой полосы. Уже приучили своих питомцев к процедуре кормления: те подплывают ближе к берегу в определенное время.

В настоящее время в обширной системе прудового хозяйства заселены четыре водоема. В двух из них находятся мальки, по одному занимают маточное и ремонтное поголовье рыб. На прудах организованы круглосуточное наблюдение и охрана.

В разговоре о сегодняшнем дне и планах на будущее нерестово-выростного хозяйства исполнительный директор признался, что из-за коронавируса в работе появились серьезные трудности. В этом году были заключены договоры с научно-производственным предприятием Алматы на проведение искусственного воспроизводства рыбных личинок. Однако пандемия внесла свои коррективы: ученые специалисты не смогли приехать в поселок Мальковое, где находится БНВХ, из-за карантина.

– Пришлось экстренно искать выход из ситуации, – говорит Сымбат Ануарбеков. – Обратились за помощью к бывшим работникам хозяйства Касымхану Шабданбекову, Орынбеку Мухаметжанову и Калибеку Журтбаеву. Они согласились помочь, мы успешно провели главную кампанию – искусственное воспроизводство рыбных личинок. Поместили в пруды 22 миллиона личинок карпа. Если осенью из этого количества удастся получить

8 миллионов сеголеток – будет хороший результат. Затем произведем осеннее зарыбление водоемов.

По словам Сымбата Ануарбекова, договоры на приобретение рыбной молоди с БНВХ заключил целый ряд организаций: Усть-Каменогорская и Бухтарминская ГЭС, Семейское и Верхне-Иртышское предприятие «Қазақстан су жолдары», производственный кооператив «Рыбаки Зайсана», сельхозкооператив «Байтогас», ТОО «Ултарак», крестьянское хозяйство «Серик», ТОО «Нептун». В соответствии с обязательствами, предстоящей осенью БНВХ должно представить этим организациям рыбную молодь для зарыбления водоемов.

На многие вопросы о дальнейших перспективах развития отрасли, занимающейся воспроизводством рыбных ресурсов, дало ответ выездное заседание Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина в феврале этого года в Атырау. Порадовало, что на совещании глава Правительства обозначил позицию по дальнейшим перспективам отрасли: ей будет оказана поддержка. Разработан долгожданный закон об аквакультуре и готовится ряд подзаконных актов, которые призваны защитить интересы рыбоводов.

– Львиная доля ценных пород рыб уходит за рубеж, – отмечает Сымбат Ануарбеков. – В то же время остро стоит вопрос насыщения рыбной продукцией – сазаном, судаком, толстолобиком, форелью, осетром – внутреннего рынка. Мы можем развивать производство товарной рыбы. Но для этого необходимо модернизировать производственную базу, в том числе прудовое хозяйство.

По его словам, государство субсидирует только приобретение корма для молоди, однако этого недостаточно. Хозяйство остро нуждается в новой технике – экскаваторе, погрузчике, бульдозере. Приобрести их на собственные средства, без субсидирования, невозможно. К примеру, новый экскаватор стоит 50 миллионов тенге. Давно пора обновить и гидросооружения – шлюзы, каналы. Пришло время перехода на новую рыбоводную технику – автоматизированные кормораздатчики, аэраторы, а также необходимо электрифицировать территорию прудового хозяйства.

– Все это возможно только при условии государственного субсидирования, – подчеркивает исполнительный директор. – Кроме этого, мы нуждаемся в своем участке на Бухтарминском водохранилище. В первую очередь, он необходим для вылавливания рыбных особей, получения материала гипофиза для качественного проведения искусственного воспроизводства посадочного материала.

Как известно, существуют научно обоснованные нормы потребления морепродуктов на душу населения страны. В год взрослый человек должен съедать не менее 14 килограммов рыбы. В Казахстане фактический показатель – четыре килограмма. Поэтому развитие рыбной отрасли, в структуре которой рыбоводство – одно из ключевых направлений, является приоритетной задачей экономики страны.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район