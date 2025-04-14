От Китая до России

Казахстан планирует развивать судоходство на Иртыше. Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о масштабных планах по созданию нового логистического коридора, который соединит Казахстан, Россию и Китай.



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



Ключевым элементом стратегии развития судоходства станет строительство речного порта в посёлке Тугыл в 2026 году, а также развитие мультимодальных перевозок и приграничного туризма.

Как отметил министр, особое внимание уделяется развитию Зайсана как важного звена в приграничном туризме и торговле. В настоящее время Зайсанский район посещают около 23 тысяч туристов в год, но с запуском аэропорта и модернизацией инфраструктуры прогнозируется рост потока до 136 тысяч человек.

– Зайсан станет ключевым логистическим узлом, способствующим развитию региона. Строительство аэропорта вблизи села Сатпай и завершение реконструкции автодороги Калбатау – Майкапшагай закладывают основу для создания крупного логистического хаба. Сейчас этот вопрос обсуждается с нашими партнёрами из России и Китая, – подчеркнул Марат Карабаев.

Одним из важнейших элементов инфраструктурного проекта станет строительство речного порта в посёлке Тугыл, которое намечено на 2026 год. На первом этапе перевозка грузов будет осуществляться автотранспортом до порта, откуда товары отправятся водным путём в сторону России.

– Мы рассматриваем Иртыш как стратегическую артерию для грузоперевозок. Восстановление полноценного судоходства позволит связать Казахстан с Обью и далее с Северным морем. Это открывает перед нами новые экспортные возможности, – отметил глава министерства транспорта.

В перспективе государство намерено интегрировать этот маршрут в масштабный мультимодальный логистический проект «Китай – Казахстан – Россия». Для этого ведутся переговоры о строительстве четвёртого железнодорожного пункта перехода, который соединит порт «Тугыл» с железнодорожной сетью Китая. Планируется, что первоначальный объём перевозок составит 2 млн тонн, с постепенным увеличением до 10 млн тонн.

Развитие судоходства на Иртыше требует значительных инфраструктурных инвестиций. Министерство транспорта планирует строительство гидротехнических сооружений, расчистку русла реки и дноуглубительные работы. Эти меры направлены на повышение пропускной способности водного пути и создание условий для круглогодичной навигации.

Также Казахстан ведёт переговоры с китайскими и российскими партнёрами о восстановлении полноценного судоходства на Иртыше. Уже сейчас к проекту привлечены исследовательские институты Омской области и КНР, а в мае текущего года ожидается очередной раунд переговоров на министерском уровне.

Развитие судоходства на Иртыше, строительство нового порта в Тугыле и расширение транспортной инфраструктуры в Восточном Казахстане могут стать важными драйверами экономического роста и международной торговли. Казахстан делает ставку на мультимодальные перевозки, укрепляя связи с соседними странами и создавая новые логистические маршруты, способные повысить конкурентоспособность национальной экономики.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Между тем, в областном центре Восточного Казахстана есть намерение создать канал, который соединит Иртыш и котлованы Комбината нерудных материалов, и запустить по нему речные трамвайчики.

Напомним, в прошлом году действующий на тот момент аким области Ермек Кошербаев поручил создать в областном центре пляж в районе Комбината нерудных материалов.

Как рассказал аким Усть-Каменогорс-ка Алмат Акышов, благоустройство городских котлованов начнётся в мае. Непосредственно пляжем будет заниматься хозяин водоёма. А подъездные пути, электричество и другие элементы инфраструктуры обеспечит городской акимат. Работы планируют закончить в конце августа – начале сентября.

Кроме того, власти города хотят создать канал, который соединит котлованы с Иртышом. По этому каналу будет ходить речной транспорт.

– Сейчас мы ждём научного обоснования: если между рекой Иртыш и котлованами сделать канал, не уйдёт ли вода из котлованов в реку? – поделился аким Усть-Каменогорска.

Также в городе планируют обустроить причал на Речном вокзале с полноценной зоной отдыха для горожан и туристов.