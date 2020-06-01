От Казахстана до Нидерландов

О символе духовности и культуры казахского народа – Абае Кунанбайулы знают далеко за пределами Казахстана. Ученые разных стран уверены, гуманистические идеи великого мыслителя нужно распространять по всему миру.

По инициативе ВКГУ им. С. Аманжолова проведена международная научно-практическая онлайн-конференция «Абай и мировая цивилизация». В ней приняли участие выдающиеся ученые и исследователи Казахстана, Нидерландов, Польши, Турции, а также профессорско-преподавательский состав вузов, учителя школ, магистранты и студенты.

Своими мыслями о проблемах исследования наследия великого мыслителя поделился доктор филологических наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Мекемтас

Мырзахметулы.

– Творчество выдающегося поэта и просветителя многогранно. Оно требует дальнейшего глубокого изучения. Можно сказать, что исследования в этом направлении только начались, – отметил Мекемтас Мырзахмет—

улы. – Гуманистические идеи Абая должны получить широкое распространение по всему миру.

Доктор филологических наук, профессор Университета Фырат Эркан Алкая рассказал о том, что исследование творчества Абая Кунанбайулы популярно в учебных заведениях Турции.

– Прославленному казахскому философу посвящены различные исследовательские проекты и научные статьи. В Турции его именем названы улица, колледж и другие образовательные учреждения, – подчеркнул он.

В ходе конференции доктор PhD, профессор из Нидерландов Зифа-Алуа Ауэзова представила доклад на тему «Песни Абая на английском языке». Напомним, она перевела известные стихи поэта на язык Шекспира.

Профессор заведующий отделом абаеведения и литературы новой эпохи Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Серикказы Корабай рассказал об Абае Кунанбайулы как о великом ученом, внесшем вклад в развитие мировой культуры.

Докторант факультета политических наук и международных отношений Варшавского университета Жандос Каринбаев озвучил интересные факты о существовавшей связи между династией Кунанбая Оскенбайулы и польской интеллигенцией. Поделился с участниками докладом на тему «Абай и Восток» кандидат филологических наук заведующий отделом древней эпохи и тюркологии Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Тореали Кыдыр.

Кроме того, не осталась без внимания роль Ахмета Байтурсынова в абаеведении. Подробнее об этом рассказал директор Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» Турдыкул Шанбай. По его словам, творчеством нашего известного земляка интересовались просветители прошлого столетия. Одним из них был основоположник казахского языкознания Ахмет Байтурсынов. Именно он назвал Абая первым поэтом казахов, добавив, что ни в раннем, ни в позднем периоде истории казахского народа не известно имя поэта, превосходящее его по величию духа.

– Конференция позволила всем участникам глубже проникнуть в мир поэта, переосмыслить этапы развития его творчества, основной посыл «Слов назиданий», а главное – взять на вооружение прогрессивные идеи философа, – резюмировали организаторы.

Гульжан Естаева