От идеи к действиям

При подведении итогов 2022 года в социально-экономическом развитии республики, словосочетание «справедливый Казахстан» можно обозначить, как термин года в Казахстане.

Преобразования и реформы коснулись практически всех сфер жизни экономики и общества. Прежде всего, это политические реформы. Старт начался с проведения всеобщего референдума, на котором граждане Казахстана большинством голосов одобрили поправки, внесённые в Конституцию РК. Первые итоги этой реформы мы наблюдаем уже сейчас – в Казахстане проходит очередная волна выборов. На сегодняшний день – депутатов Мажилиса Парламента РК, а также маслихатов разного уровня.

Однако конституционная реформа, произошедшая в Казахстане в июне 2022 года, скорее, итог многолетней кропотливой работы, направленной на демократизацию общества, достижение социальной справедливости и эффективности государственной политики в целом.

Идея Справедливого Казахстана – итог целого ряда инициатив и принятых решений, которые начал продвигать при поддержке казахстанцев Президент РК Касым-Жомарт Токаев с момента своего избрания на пост Главы государства в 2019 году. И одной из главных его инициатив можно назвать концепцию «Слышащего государства», которую Президент предложил около четырёх лет назад.

В государственной политике на первое место были выдвинуты люди, их проблемы и надежды, их инициативы и конкретные проекты по развитию экономики и демократизации общества. Именно благо граждан, простых казахстанцев стало мерилом, которое принимается в расчёт при разработке и принятии решений как центральными органами власти, так и властью в регионах.

Реализация концепции «Слышащего государства» шла в Казахстане поэтапно. Первым шагом на этом пути стало создание Национального совета общественного доверия, который разработал и уже воплотил в жизнь несколько крупных пакетов реформ по самым разным направлениям. В 2022 году его сменил Национальный курултай, где казахстанское общество вышло на новый уровень общенационального диалога. В состав Национального курултая вошли не эксперты, а неравнодушные граждане, которые прилагают все усилия, чтобы предложенные ранее реформы реально заработали.

И даже тот факт, что в начале 2022 года произошли события трагического Қантара, вопреки всем экспертным мнениям, они только ускорили процесс модернизации и преобразования модели государства и общества, дав им новый импульс для развития.

Если говорить о политических преобразованиях, то, вне всякого сомнения, ключевая роль здесь отдана всенародному референдуму по поправкам в Конституцию РК, и вследствие – конституционной реформе, проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, в полном соответствии с новой редакцией Основного закона. Только эти два фактора – уже показатель процесса реформирования государства и общества.

Почти 30 лет в Казахстане не проводились всенародные референдумы. И тот факт, что обсуждение поправок в Конституцию было предложено сделать в тесном союзе с гражданами республики, с людьми, которые будут жить на принципах Основного закона РК, свидетельствует, что Глава государства намерен и впредь решать глобальные вопросы нового витка развития страны вместе с народом, гражданами. И тот факт, что предложенные политические преобразования были поддержаны большинством избирателей, говорит о единстве народа и государства, их готовности идти дальше рука об руку, во всём поддерживая друг друга.

Конституционная реформа 2022 года показала, что Казахстан поэтапно уходит от суперпрезидентской модели к президентской республике. И этот процесс уже неизбежен, поскольку в Конституции РК заложен фундамент, гарантирующий сменяемость власти Главы государства каждые семь лет, без возможности продления полномочий на ещё один срок.

Однако ограничены не только полномочия Президента, Конституция дала новый импульс развитию партийной системы в республике. Благодаря снижению порога членов партии с 20 тыс. человек до пяти тысяч появилась реальная возможность у многих политических объединений и инициативных групп заявить о себе на политическом Олимпе как о новой партии со своей политической программой преобразований, направленных на демократизацию общества.

И первые итоги этой реформы мы уже видим. В том же 2022 году, впервые за последнее десятилетие, в Казахстане появились две новые политические партии. И этот процесс только начинает набирать обороты.

Это огромный шаг вперёд, если учесть мировой опыт развития многопартийности в разных странах мира. Политическая ситуация, когда в государстве активно присутствуют и принимают участие во внутриполитической жизни множество партий, обеспечивают защиту практически всех слоёв населения на всех уровнях власти. Различные программы и реформы, предложенные партиями, обеспечивают дальнейшее продвижение вперёд для всего государства.

Так, 19 марта граждане Казахстана будут выбирать депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней уже по новой, смешанной системе, когда 30% мандатов в Мажилис будут предоставлены самовыдвиженцам, депутатам, которых избиратели выберут напрямую. А вот в областных маслихатах пропорция достигла уже 50/50. То есть половина депутатских мандатов будет распределяться по партийным спискам и столько же мест предоставят самовыдвиженцам. Районные и городские маслихаты будут формироваться на принципах мажоритарной системы. При этом у граждан будет право лишить кресла депутата избранника, который не оправдал их надежд в процессе работы в маслихате.

Отметим, что процесс политических преобразований затронул ещё одно направление – внедрение выборности акимов разного уровня.

С 2021 года в Казахстане регулярно проходят выборы акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов. И ещё в текущем году мы станем свидетелями выборов акимов районов и городов областного значения. Хотя пока и в пилотном режиме.

Более того, в 2022 году вступили в силу законодательные нормы, изменившие систему назначения акимов областей и городов республиканского значения. Теперь на должность акима области Президент выдвигает не одного, а нескольких претендентов. Депутаты местных маслихатов утверждают кандидатуру, которая, по их мнению, наиболее соответствует ожиданиям жителей области.

Эти преобразования, – поэтапный переход республики к новым демократическим ориентирам, к строительству эффективного управления государством в тесном содружестве с его народом, его гражданами.

Екатерина Гуляева