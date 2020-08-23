ОТ ИДЕИ ДО ТРИУМФА

Реализуемые восточноказахстанскими учёными прорывные научные программы подходят к стадии коммерциализации.

Успехи отечественных учёных, громкие открытия и инновации, которые внедряются в производство, часто становятся поводом для публикаций в «Рудном Алтае». Один из таких уникальных высокотехнологичных проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, за реализацией которого мы следим уже несколько лет, – это создание медицинских имплантатов и протезов на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева.

По информации руководителя Центра прототипирования ВКТУ им. Д. Серикбаева Багдата Азаматова, проект, начатый три года назад, уже прошел практически все стадии. Сейчас в университете есть всё необходимое научное оборудование для успешной реализации.

– Производительность оборудования очень высока, – поделился он. – Например, на изготовление одного костного винта уходит всего четыре минуты. То есть если будет много заказов, проблем не возникнет.

По данным пресс-службы университета, общий объём финансирования начатых в 2017 году десяти научных программ НИОКР составляет более пяти млрд тенге. Из них 1,8 млрд – средства Министерства образования и науки РК, которые были потрачены на покупку оборудования для учёных, инженеров, научно-исследовательские и другие работы. Остальные – более трёх млрд тенге – были выделены непосредственно промышленными предприятиями, участвующими в этих проектах, на их практическую часть. Это Ульбинский металлургический завод, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, ТОО «Казцинк», Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры.

По словам Багдата Азаматова, сплав, из которого изготавливаются детали, называется BT6, поставляется из стран Европейского союза и России. Он состоит из титана, алюминия, ванадия. Первые вживлённые кейджи были распечатаны на промышленном 3D-принтере из сплава именно этого состава. Разработчики проекта теперь готовы делать медицинские имплантаты из нового материала – сплава титана, ниобия и тантала. Он более совместим с человеческим организмом по многим показателям. Такой сплав уже был сделан на базе нашего УМЗ.

– Первый этап доклинических испытаний проходил на базе Национального центра биотехнологий, – говорит руководитель центра. – Тестирование на начальном этапе проводили на кроликах и мышах. По результатам исследований после 30 и 60 дней имплантации ученые сделали вывод, что оба сплава не оказывают токсического действия на костную ткань животных.

Далее прошли клинические испытания на людях. Специалистами научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (г. Нур-Султан) сделаны две операции по имплантации кейджей отечественного производства женщине 30 лет и мужчине 45 лет. Первые результаты показали, что вживление прошло успешно. Чтобы проект перешёл от испытаний к стадии коммерциализации, необходимо провести 30 таких операций.

Учёные ВКТУ считают, что проект по созданию медицинских имплантатов имеет высокий коммерческий потенциал. Это связано с огромной потребностью в таких операциях и необходимостью импортозамещения. В рамках проекта созданы не только межпозвонковые кейджи, но и титановые стабилизирующие системы для позвоночника, дентальные имплантаты (зубные протезы), эндопротезы локтевых, тазобедренных суставов, реконструктивные пластины для разных костей, винты. Учёные уже вышли на такой уровень, как нанесение на крупные протезы танталового напыления, которое помогает им быстрее вживляться в костную ткань человека.

Подобные этому проекты можно без преувеличения назвать прорывными. Уже сегодня они выводят науку и медицину Восточного Казахстана и всей республики в целом на качественно новый уровень.

Ерик Абитов

Ануар Тюлюбаев